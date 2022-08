Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Belgio 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: SI RIPARTE DAL GP BELGIO 2022

Si torna a parlare di classifica Formula 1 oggi, domenica 28 agosto: è in programma il Gp Belgio 2022 e, come di consueto, dopo le tre settimane di pausa la corsa al Mondiale piloti e costruttori riparte dalla pista di Spa-Francorchamps, una di quelle storiche del circus. La situazione purtroppo non sorride alla Ferrari: nelle ultime due gare (Francia e Ungheria) ha sempre vinto Max Verstappen, che soprattutto ha rifilato un 50-8 a Charles Leclerc – il monegasco ha pagato a carissimo prezzo l’errore a Le Castellet, quando era in testa – e così è volato a 80 punti di vantaggio.

Le gare al termine della stagione sono 9: nella classifica di Formula 1 c’è davvero tutto il tempo per recuperare, ma è chiaro che la tendenza dell’estate ci abbia chiaramente detto come la Red Bull abbia davvero fatto il passo in più (o forse è stata la Ferrari a recitare la parte del gambero) e dunque ora si fa dura, sia per Leclerc per il Mondiale piloti che per la rossa tra i costruttori. Vedremo, ma certamente la Ferrari dovrà rinascere e fare un risultato di spessore nel Gp Belgio 2022, anche perché nel frattempo certa concorrenza non è decisamente rimasta con le mani in mano…

CLASSIFICA FORMULA 1: LA SITUAZIONE

Nella classifica di Formula 1 in vista del Gp Belgio 2022 va anche segnalata la crescita esponenziale della Mercedes: dall’Azerbaijan le frecce d’argento hanno letteralmente cambiato passo. In sei gare hanno raccolto otto podi totali (5 per Lewis Hamilton, consecutivi e con striscia aperta) e hanno davvero ridotto il margine nel Mondiale costruttori. Adesso la Mercedes ha solo 30 punti da recuperare alla Ferrari per il secondo posto, mentre nel frattempo la Red Bull è volata a +97 sulla rossa: situazione che si sta complicando parecchio, e per adesso nemmeno le due vittorie consecutive in Gran Bretagna (con Carlos Sainz) e Austria (Leclerc), questa in territorio “nemico”, sono servite a invertire la tendenza.

Abbiamo più volte parlato delle strategie sbagliate al muretto box, e di come invece la Red Bull non sbagli un colpo: tutto questo ovviamente incide sulla classifica di Formula 1, anche perché venerdì e sabato sono giorni che solitamente si colorano di rosso e dunque è evidente che manchi qualcosa nell’approccio alla gara, e non necessariamente come competitività della vettura. Tra poco comunque si correrà il Gp Belgio 2022, speriamo che la classifica di Formula 1 cambi in meglio per la Ferrari e per Leclerc…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 258

2. Charles Leclerc (Ferrari) 178

3. Sergio Pérez (Red Bull) 173

4. George Russell (Mercedes) 158

5. Carlos Sainz (Ferrari) 156

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 146

7. Lando Norris (McLaren) 76

8. Esteban Ocon (Alpine) 58

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

10. Fernando Alonso (Alpine) 41

11. Kevin Magnussen (Haas) 22

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 19

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 16

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 16

15. Mick Schumacher (Haas) 12

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

17. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 5

18. Lance Stroll (Aston Martin) 4

19. Alexander Albon (Williams) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 431

2. Ferrari 334

3. Mercedes 304

4. Alpine 99

5. McLaren 95

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 27

9. Aston Martin 20

10. Williams 3











