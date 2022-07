Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Ungheria 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP UNGHERIA 2022

La classifica di Formula 1 ci conduce verso il Gp Ungheria 2022: a Budapest la gara si disputa domenica 31 luglio, sarà un appuntamento che ci lancerà poi verso la sosta e soprattutto dovrà essere l’occasione per il riscatto della Ferrari. Ancora una volta la rossa ha gettato al vento una straordinaria occasione: partita in pole position con Charles Leclerc, conduceva la gara quando il monegasco è andato a muro lasciando per strada 25 punti, consegnati nelle mani del solito Max Verstappen che ha ringraziato, vinto la settima gara in stagione e allungato a +63 sul rivale nel Mondiale piloti.

Adesso la situazione si fa durissima: intanto nei costruttori la Red Bull si è portata a 82 lunghezze di margine sulla Ferrari, e poi guardando alla sfida Verstappen-Leclerc è chiaro come a questo punto, anche se le gare che mancano al termine sono 10 e dunque non poche, il monegasco non possa più gestire ma debba andare all’attacco e sperare in un colpo di fortuna. Diciamo allora che nella classifica di Formula 1 un 25-0 (o 26-0) nel Gp Ungheria riaccenderebbe sensibilmente le speranze in casa Ferrari, ma ovviamente bisognerà vedere se sarà questo lo scenario…

CLASSIFICA FORMULA 1: LE ALTRE POSIZIONI

Studiando la classifica di Formula 1 in vista del Gp Ungheria 2022, possiamo anche considerare le altre posizioni. Leclerc ha conservato il secondo posto su Sergio Pérez, ma il messicano si è nuovamente avvicinato e adesso deve recuperare soltanto 7 punti; più complessa la situazione di Carlos Sainz, che è quarto con 144 punti ma vede George Russell ad una sola lunghezza, e Lewis Hamilton che ha 17 punti in meno e dunque è in odore di sorpasso. Lo avevamo già detto, lo ripetiamo: attenzione alla Mercedes, che è tornata competitiva (anche se non ancora in termini assoluti) ed è a -43 dalla Ferrari nel Mondiale costruttori, vale a dire la distanza di una doppietta in singola gara.

Non è così impossibile pensare che la scuderia che ha dominato le ultime otto stagioni possa tornare a mettere in discussione almeno il secondo posto nella classifica di Formula 1; sia per Russell che per Hamilton è forse troppo tardi per pensare al Mondiale piloti, ma dal Gp Ungheria 2022 Red Bull e Ferrari dovranno avere un occhio di riguardo anche per una Mercedes che, adesso possiamo dirlo con certezza, ha cambiato passo diventando una protagonista del campionato.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 233

2. Charles Leclerc (Ferrari) 170

3. Sergio Pérez (Red Bull) 163

4. Carlos Sainz (Ferrari) 144

5. George Russell (Mercedes) 143

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 127

7. Lando Norris (McLaren) 70

8. Esteban Ocon (Alpine) 56

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

10. Fernando Alonso (Alpine) 37

11. Kevin Magnussen (Haas) 22

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 19

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 16

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15

15. Mick Schumacher (Haas) 12

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5

18. Lance Stroll (Aston Martin) 4

19. Alexander Albon (Williams) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 396

2. Ferrari 314

3. Mercedes 270

4. Alpine 93

5. McLaren 89

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 27

9. Aston Martin 19

10. Williams 3











