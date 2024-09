CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LOTTA SEMPRE PIÙ INTENSA!

La classifica Formula 1 2024 si fa sempre più appassionante mentre ci avviciniamo al Gran Premio d’Azerbaigian che si correrà oggi a Baku, su un anomalo circuito cittadino che unisce tratti lenti e tortuosi a rettilinei da affrontare alla massima velocità. Potremmo dire che il circuito di Baku è strano tanto quanto lo è questa stagione del Mondiale di Formula 1, che era iniziata sotto il segno del dominio di Max Verstappen e della Red Bull e adesso ha cambiato faccia, con Lando Norris e la McLaren in enorme crescita e la Ferrari che può ancora recitare da terzo incomodo con legittime ambizioni.

Infatti, parlando del Mondiale Piloti, ecco che la classifica Formula 1 2024 ci dice attualmente che Max Verstappen è sempre leader con un ottimo margine di 62 lunghezze, grazie a 303 punti contro i 241 di un Lando Norris in grande crescita ma che forse non ha ancora fatto l’ultimo definitivo salto di qualità per essere al livello dell’olandese. Mancano però ancora otto GP, dei quali tre avranno anche la Sprint, per cui attenzione ai colpi di scena che sicuramente non mancheranno da oggi a domenica 8 dicembre.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: IL FOCUS SUI COSTRUTTORI

La situazione però è decisamente più incerta per quanto riguarda il Mondiale Costruttori nella classifica Formula 1 2024, perché qui il margine di vantaggio della Red Bull nei confronti della McLaren è stato di fatto già annullato. Sono infatti 446 punti per le ‘lattine’ contro i 438 della storica scuderia britannica ed è quindi immediato capire che 8 lunghezze di differenza sono davvero nulla, quando già oggi ne sono in palio fino a un massimo di 44 per ogni scuderia – con la McLaren che qui può contare anche sull’ottimo contributo di Oscar Piastri, mentre Sergio Pérez soffre tantissimo le nuove difficoltà della Red Bull.

Nella classifica Costruttori della Formula 1 2024 può però essere ancora grande protagonista pure la Ferrari, che dopo il trionfo di Charles Leclerc a Monza ha raggiunto quota 407 punti, cioè a -39 dalla Red Bull e -31 dalla McLaren, distanze che sono decisamente brevi con un terzo del Mondiale ancora da disputare. Anzi, il trend è certamente favorevole a Maranello nel confronto con la Red Bull e allora il problema potrebbe essere costituito soprattutto dalla McLaren, che potrebbe essere più ostica da scavalcare. In ogni caso, sono scenari che solo pochi mesi fa erano inimmaginabili e rendono davvero entusiasmante la lotta nella classifica Formula 1 2024…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 303

2. Lando Norris (McLaren) 241

3. Charles Leclerc (Ferrari) 217

4. Oscar Piastri (McLaren) 197

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

7. Sergio Pérez (Red Bull) 143

8. George Russell (Mercedes) 128

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

14. Pierre Gasly (Alpine) 8

15. Oliver Bearman (Ferrari) 6

15. Kevin Magnussen (Haas) 6

15. Alexander Albon (Williams) 6

18. Esteban Ocon (Alpine) 5

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 446

2. McLaren 438

3. Ferrari 407

4. Mercedes 292

5. Aston Martin 74

6. Racing Bulls 34

7. Haas 28

8. Alpine 13

9. Williams 6