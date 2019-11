Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Brasile 2019

La classifica Formula 1, in vista del Gp Brasile 2019 che oggi si svolgerà a Interlagos, ha un aspetto molto chiaro, come sappiamo infatti i due verdetti principali sono già ufficiali. La Mercedes ha vinto il Mondiale Costruttori mentre Lewis Hamilton si è aggiudicato il Mondiale Piloti per la sesta volta in carriera due settimane fa ad Austin, tuttavia non mancano spunti molto interessanti. La classifica Piloti di Formula 1 vede dunque Hamilton al primo posto con 391 punti e il compagno di squadra Valtteri Bottas a sua volta certo del secondo posto con i suoi 314 punti dopo la meritata vittoria in Texas. La lotta è tutta per il terzo posto e quando ci sono in ballo Charles Leclerc, Max Verstappen e Sebastian Vettel non si può parlare di un traguardo platonico. In casa Ferrari c’è la lotta interna per chi arriverà davanti all’altro, con il giovane Leclerc naturalmente favorito grazie a 19 punti di vantaggio su Vettel, mentre Verstappen cercherà di fregare entrambi e prendersi il terzo posto che vuol dire comunque tanto, ovvero essere il migliore tra chi non ha a disposizione una Mercedes. Tra Interlagos e Abu Dhabi, siamo sicuri che Charles, Max e Sebastian ce ne faranno vedere delle belle…

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Con Hamilton e Bottas ai primi due posti fra i Piloti, è logica conseguenza descrivere adesso il totale dominio Mercedes nella classifica Costruttori di Formula 1. Stoccarda infatti guida con ben 695 punti, la Ferrari segue a quota 479 punti e ha blindato almeno la piazza d’onore nel duello con la Red Bull, terza a quota 366 punti, con la scuderia anglo-austriaca che paga il fatto di non avere una spalla all’altezza di Verstappen. Qui dunque resta viva solo la lotta per le posizioni di rincalzo, comunque importanti perché determinano la distribuzione di non pochi soldi. La McLaren sembra avere blindato il prezioso quarto posto con i suoi 121 punti, la Renault quinta a quota 83 avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo per ribaltare la situazione e arrivare davanti alla scuderia inglese alla quale fornisce i motori – motivo per cui arrivare dietro fa ancora più male ai francesi.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1° Lewis Hamilton 391

2° Valtteri Bottas 314

3° Charles Leclerc 249

4° Max Verstappen 235

5° Sebastian Vettel 230

6° Alexander Albon 84

7° Carlos Sainz 82

8° Pierre Gasly 76

9° Daniel Ricciardo 46

10° Sergio Perez 43

11° Daniil Kvyat 37

12° Nico Hulkenberg 37

13° Lando Norris 39

14° Daniil Kvyat 34

14° Kimi Raikkonen 31

15° Lance Stroll 21

16° Kevin Magnussen 20

17° Romain Grosjean 8

18° Antonio Giovinazzi 4

19° Robert Kubica 1

20° George Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1° Mercedes 695

2° Ferrari 479

3° Red Bull 366

4° McLaren 121

5° Renault 83

6° Toro Rosso 65

7 ° Racing Point 64

8° Alfa Romeo 35

9° Haas 28

10° Williams 1



