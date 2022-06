Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Canada 2022

La classifica Formula 1 come cambierà oggi con il GP Canada 2022, nona prova del Mondiale sul circuito cittadino di Montreal che torna protagonista dopo tre anni? Scopriremo se Charles Leclerc riuscirà finalmente a replicare dopo un periodo nero al grande rivale Max Verstappen nel vibrante duello in testa alla classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, anche se in realtà non è più neppure secondo, perché la piazza d’onore adesso è occupata da Sergio Perez – il quale tuttavia al Montmelò ha capito in modo molto chiaro che in Red Bull deve fare la seconda guida in ogni caso. Al momento il campione del Mondo in carica è in testa perché con 150 punti Max Verstappen precede appunto Perez che con 129 punti ha scavalcato Charles Leclerc, il quale invece occupa la terza posizione a quota 116 punti nella classifica Piloti di Formula 1, pagando a carissimo prezzo le amarezze (senza sue colpe) in Spagna e poi a Montecarlo e infine a Baku, tre gare che avrebbero potuto dare un volto ben diverso alla classifica Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: Ferrari nera, Verstappen vola!

In casa Red Bull abbiamo una situazione ideale ma anche il possibile “caso” Sergio Perez: se al Montmelò fosse arrivato davanti il messicano, ecco che la distanza da Verstappen sarebbe stata quasi completamente azzerata, invece anche a Baku si è capito che le “lattine” puntano a prescindere tutto e soltanto solo su Verstappen: vedremo se Perez accetterà sempre e comunque di adeguarsi agli ordini di scuderia. La classifica di Formula 1 boccia invece già in modo pesante Lewis Hamilton, surclassato persino nel confronto interno con il nuovo compagno di squadra George Russell, che ha 99 punti contro i 62 di Hamilton e, in base ai numeri e al rendimento sempre costante a livelli elevati, andrebbe considerato come la prima guida della Mercedes.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Red Bull a tutta! (Gp Monaco)

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Proseguendo la nostra analisi sulla classifica Formula 1, ecco che per il Mondiale Costruttori potremmo ripetere il medesimo discorso: Ferrari molto competitiva ma che non riesce a capitalizzare tutto quello che avrebbe meritato e adesso anche nei guai in termini di affidabilità, di conseguenza al comando c’è la Red Bull, in questo caso anche in maniera piuttosto netta, perché l’ottimo rendimento di Perez è manna per le ‘lattine’. La Red Bull è prima nella classifica Costruttori di Formula 1 con 279 punti davanti alla Ferrari che è seconda a quota 199, ottanta punti di differenza a questo punto della stagione non sarebbero troppi, ma la Ferrari spera di non dover rimpiangere qualche errore di troppo e deve reagire. La Mercedes non va oltre il terzo posto a quota 161 punti e si salva almeno grazie a una buona costanza di rendimento da guai potenzialmente ancora peggiori.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Max Verstappen balza in testa!

La differenza si deve al fatto che Carlos Sainz paga a carissimo prezzo i due ritiri consecutivi a Melbourne e Imola, per cui il pilota spagnolo della Ferrari ha solamente 83 punti in classifica, paga 45 lunghezze di ritardo da Perez in quello che potremmo definire il duello tra le seconde guide e di conseguenza amplia pure il margine della Red Bull sulla Ferrari rispetto a quello che Leclerc ha da recuperare nei confronti di Verstappen nella classifica Piloti individuale. Fin qui il quadro della situazione, poi scopriremo che cosa succederà a Montreal in una gara che spesso è molto affascinante…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 150

2. Sergio Pérez (Red Bull) 129

3. Charles Leclerc (Ferrari) 116

4. George Russell (Mercedes) 99

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 62

7. Lando Norris (McLaren) 50

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40

9. Esteban Ocon (Alpine) 31

10. Fernando Alonso (Alpine) 16

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 16

12. Kevin Magnussen (Haas) 15

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 15

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 13

15. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

16. Alexander Albon (Williams) 3

17. Lance Stroll (Aston Martin) 2

18. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 279

2. Ferrari 199

3. Mercedes 164

4. McLaren 65

5. Alpine 47

6. Alfa Romeo 41

7. Alpha Tauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 15

10. Williams 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA