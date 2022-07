Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Francia 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP FRANCIA 2022

La classifica di Formula 1 ci introduce al Gp Francia 2022: sul circuito Paul Ricard a Le Castellet si va alla ricerca di altri punti importanti per il Mondiale piloti e costruttori. In testa troviamo sempre Max Verstappen: il pilota della Red Bull ha dovuto alzare bandiera bianca nelle ultime due gare, ma ha vinto la Sprint Race in Austria e dunque ha comunque raccolto punti importanti, che gli permettono di rimanere al primo posto nella classifica di Formula 1 e, almeno idealmente visto che siamo comunque a metà stagione, di gestire la situazione.

Charles Leclerc nel frattempo si è ripreso il secondo posto, riuscendo a tornare alla vittoria in Austria dopo un periodo negativo e sbancando un circuito prettamente Red Bull; il monegasco ha ancora 38 punti da recuperare a Verstappen e dunque non riuscirebbe comunque a scavalcarlo oggi nella classifica di Formula 1, ma se si dovesse avvicinare sarebbe comunque una bella occasione dal punto di vista psicologico. Naturalmente vedremo quello che succederà oggi, noi per il momento possiamo presentare la classifica di Formula 1 provando anche a dare uno sguardo alle altre posizioni della graduatoria.

CLASSIFICA FORMULA 1: LE ALTRE POSIZIONI

Nella classifica di Formula 1 che ci introduce al Gp Francia 2022 dunque abbiamo visto come Max Verstappen abbia un vantaggio di 38 punti su Charles Leclerc; il pilota della Ferrari, grazie alla vittoria in Austria, è riuscito a riprendersi il secondo posto a scapito di Sérgio Perez, che invece è stato costretto al ritiro e adesso ha 19 lunghezze da recuperare al monegasco. Al messicano della Red Bull si è poi avvicinato sensibilmente Carlos Sainz; lo spagnolo precede i due piloti della Mercedes, con George Russell che resta davanti a Lewis Hamilton ma il sette volte campione del mondo che sta iniziando ad avvicinarsi parecchio, e forse potrebbe operare il sorpasso interno nel giro di pochi Gran Premi.

Parlando invece del Mondiale costruttori, nella classifica di Formula 1 per il Gp Francia 2022, la Ferrari deve recuperare 56 punti a una Red Bull che sta francamente volando, ma non è ancora riuscita a scavare il gap giusto; terzo posto ovviamente per la Mercedes ma da lì inizia un vuoto incredibile, perché la McLaren ha ben 156 punti in meno delle frecce d’argento e occupa la quarta posizione. Staremo dunque a vedere quello che succederà oggi, tra poco sarà il momento di vivere il Gp Francia 2022 sul circuito di Le Castellet…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 208

2. Charles Leclerc (Ferrari) 170

3. Sergio Pérez (Red Bull) 151

4. Carlos Sainz (Ferrari) 133

5. George Russell (Mercedes) 128

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 109

7. Lando Norris (McLaren) 64

8. Esteban Ocon (Alpine) 52

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

10. Fernando Alonso (Alpine) 29

11. Kevin Magnussen (Haas) 22

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 17

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 16

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15

15. Mick Schumacher (Haas) 12

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5

18. Alexander Albon (Williams) 3

19. Lance Stroll (Aston Martin) 3

MONDIALI COSTRUTTORI

1. Red Bull 359

2. Ferrari 303

3. Mercedes 237

4. McLaren 81

5. Alpine 81

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 27

9. Aston Martin 18

10. Williams 3











