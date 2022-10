Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Singapore 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP SINGAPORE 2022

Torna a farci compagnia la classifica di Formula 1: domenica 2 ottobre scopriremo come cambierà questa graduatoria dopo il Gp Singapore 2022 e, diciamolo subito, Max Verstappen ha sostanzialmente vinto il secondo Mondiale piloti consecutivo e potrebbe incredibilmente festeggiare già oggi, anche con la terza e ultima Sprint Race della stagione prevista a Interlagos. Un dominio pazzesco quello dell’olandese e della Red Bull: dopo il settimo posto di Silverstone e il secondo in Austria sembrava che Verstappen potesse tornare a faticare nei confronti di una Ferrari in crescita, invece da quel momento il campione del mondo in carica ha infilato cinque vittorie consecutive.

Agli altri sono rimaste le briciole: la già citata Ferrari, che deve anche guardarsi dal ritorno della Mercedes per il secondo posto nel Mondiale costruttori, ha nel frattempo commesso errori di strategia che ne hanno condizionato le prestazioni già in calo e così, come già accaduto negli ultimi anni, la possibilità di vincere il titolo è naufragata. Mai come in questo 2022 però la cosa brucia, visto come era andata all’inizio; adesso però dobbiamo valutare la classifica di Formula 1 provando a scoprire come potrebbero cambiare le cose nelle prime posizioni, e poi appunto ci concentreremo su come Max Verstappen possa già vincere il Mondiale piloti nel Gp Singapore 2022.

CLASSIFICA FORMULA 1: LA SITUAZIONE

La situazione nella classifica di Formula 1, quando siamo vicini al Gp Singapore 2022, ci dice che Max Verstappen ha 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc, che naturalmente è il punto di riferimento sul quale fare i calcoli essendo secondo in graduatoria. Dopo Marina Bay i punti a disposizione saranno 138: 25 per ciascuna vittoria in gara, 5 per i relativi giri veloci e 8 per il successo nella Sprint Race del Brasile. Dunque, avendo 11 vittorie contro le 3 di Leclerc e non potendo più essere raggiunto in questa statistica, a Verstappen “basterà” avere 138 punti di vantaggio al termine del Gp Singapore 2022: per incrementare il margine fino a questo obiettivo, nella classifica di Formula 1, dovrà guadagnarne almeno 22 oggi.

Tradotto nei risultati su pista, il campione del mondo in carica dovrà necessariamente vincere la gara; Leclerc invece non dovrà terminare più avanti della nona posizione, ma se Verstappen dovesse timbrare anche il giro veloce al monegasco della Ferrari non basterebbe nemmeno piazzarsi ottavo. Certo: non è uno scenario immediato perché Leclerc, quando ha concluso le sue gare, non è mai andato più sotto della sesta posizione, ma comunque già parlare di un Verstappen che potrebbe laurearsi campione del mondo con 5 gare di anticipo è impressionante. Non resta allora che vedere come cambierà la classifica di Formula 1 dopo il Gp Singapore 2022 a Marina Bay…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 335

2. Charles Leclerc (Ferrari) 219

3. Sergio Pérez (Red Bull) 210

4. George Russell (Mercedes) 203

5. Carlos Sainz (Ferrari) 187

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 168

7. Lando Norris (McLaren) 88

8. Esteban Ocon (Alpine) 66

9. Fernando Alonso (Alpine) 59

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 22

12. Kevin Magnussen (Haas) 22

13. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20

14. Daniel Ricciardo (McLaren) 19

15. Mick Schumacher (Haas) 12

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6

18. Lance Stroll (Aston Martin) 5

19. Alexander Albon (Williams) 4

20. Nyck De Vries (Williams) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 545

2. Ferrari 406

3. Mercedes 371

4. Alpine 125

5. McLaren 107

6. Alfa Romeo 52

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 33

9. Aston Martin 25

10. Williams 6











