Classifica generale Sanremo 2023/ Vincitore e podio, affare tra Mengoni ed Elodie?

Dopo la seconda serata, attesa per la classifica generale Sanremo 2023 in seguito ai voti della sala stampa tra prima e seconda puntata del Festival. Nella prima serata, al primo posto della classifica della sala stampa abbiamo visto Marco Mengoni, seguito da Elodie e dai Coma Cose. Al quarto posto invece Ultimo mentre al quinto Leo Gassman. Chi saranno invece i favoriti della sala stampa nella seconda serata del Festival di Sanremo?

I favori dei pronostici, che alla vigilia davano Giorgia tra i favoriti, vedono invece ora la cantante più in basso: il suo brano infatti non ha convinto e proprio per questo sono scese le quotazioni. Molto apprezzato invece il pezzo degli Articolo 31, tornati a scrivere e ad incidere insieme dopo vent’anni. La reunion ha emozionato tutti mentre quella di Paola e Chiara non ha convinto a pieno: il prezzo sembra avere un po’ troppe “vibes anni ’90” e non dare quella freschezza della quale l’Ariston avrebbe bisogno. Bene invece il duo Colapesce e Dimartino che non ha deluso neppure stavolta.

Al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha letto la classifica provvisoria che vede in pole Marco Mengoni seguito da Elodie e dai Coma Cose. Il podio della prima puntata si sommerà però con quello della seconda, così come in generale i 14 concorrenti che si sono esibiti nella prima serata si mescoleranno a quelli della seconda per una classifica generale, anche se ancora temporanea. Ricordiamo infatti che dalla terza serata, quando si esibiranno insieme tutti e 28 i cantanti, entrerà in gioco anche il voto del pubblico che avrà un peso del 50%. L’altra metà sarà relativa al voto della giuria.

