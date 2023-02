Pronostici vincitore Sanremo 2023 e classifica/ Quote: Marco Mengoni? Favoriti con…

Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare ed è già tempo di chiedersi: chi sarà a conquistare il podio di questa 73esima edizione? Cosa dicono i pronostici? Le scommesse sono già aperte, così come sono già state assegnate le quote ai partecipanti di quest’anno. Sanremo 2023 inizia il 7 febbraio 2023 e si conclude la sera dell’11 febbraio 2023, con la conduzione di Amadeus per il terzo anno di fila. Ma questa volta sarà affiancato nientemeno che da Gianni Morandi.

I bookmakers hanno già diffuso i loro pronostici sul futuro vincitore (o sulla vincitrice!) di Sanremo 2023 fin da quando è stata resa nota la lista degli ospiti che si sfideranno a colpi di musica, culminando nel gran finale dell’11 febbraio. Vediamo subito senza troppi giri di parole chi sono i grandi favoriti secondo i pronostici e chi invece potrebbe avere molte più difficoltà a conquistare l’agognato podio. Secondo i bookmakers, il grande favorito in assoluto di Sanremo 2023 è Marco Mengoni. In base ai pronostici potrebbe però contendersi il podio con Giorgia e Ultimo, sebbene questi due leggermente sfavoriti rispetto al primo sfidante, come si evince esaminando le loro quote. Ultimo, infatti, era stato il favorito di Sanremo 2018 e potrebbe ottenere un “riscatto” proprio nell’edizione 2023. È interessante notare come l’ultima vittoria al femminile sia stata quella di Arisa nel lontano 2014, dunque anche Giorgia potrebbe avere buone probabilità di giocarsi il gradino più alto del podio e il premio più prestigioso della serata. Assieme alle altre favorite, Elodie e Madame. Ma vediamo ora i dettagli delle quote per tutti i partecipanti di Sanremo 2023!

Sanremo 2023, tutti i pronostici e le quote dei partecipanti: sfavoriti Will e Cugini di Campagna

Ci si prepara a indovinare chi sarà il vincitore o la vincitrice di Sanremo 2023! Ecco allora l’elenco dei partecipanti con le relative quote. Partiamo da Marco Mengoni, che dai pronostici pare destinato a essere il principale favorito, con quota 3.00 per Sisal, 4.00 per Betaland e 3.25 per Snai. Segue Giorgia con quota 3.50 (Sisal), 4.00 (Betaland) e 3.50 (Snai), Ultimo con 3.50 (Sisal), 4.00 (Betaland) e 3.50 (Snai). Passiamo agli altri concorrenti con le rispettive quote: Lazza (9.00-10.00-10.00); Elodie (12.00-12.00-12.00) e Madame (12.00-15.00-12.00) che secondo i pronostici potrebbero tingere ancora una volta di rosa il podio di Sanremo. Andiamo avanti con le quote di Colapesce-Dimartino (20.00-12.00-15.00), Mara Sattei (20.00-25.00-20.00), Gianluca Grignani (25.00-33.00-25.00), Tananai (25.00-33.00-25.00), Levante (25.00-33.00-33.00), Coma Cose (33.00-33.00-33.00).

Proseguiamo con i pronostici per Sanremo 2023 con gIANMARIA, che sebbene abbia conquistato Sanremo Giovani a dicembre 2022 ha come quote 33.00 (Sisal), 33.00 (Betaland) e 25.00 (Snai); Ariete si gioca come quote 33.00-33.00-33.00, mentre secondo i pronostici i Modà hanno queste quote: 50.00-50.00-50.00. Continuiamo con Colla Zio (66.00-50.00-50.00); Articolo 31 (66.00 -50.00-50.00); Paola e Chiara (66.00-50.00-50.00); Mr. Rain (66.00-50.00-75.00); Leo Gassman (66.00-50.00-75.00); LDA (66.00-75.00-75.00); Anna Oxa (100.00 -75.00-100.00); Olly (100.00-75.00-150.00); Shari (100.00-75.00-150.00); Sethu (100.00-75.00-150.00); Rosa Chemical (100.00-75.00-100.00); Will (150.00-75.00-150.00); Cugini di Campagna (150.00-100.00-150.00). Questi ultimi sono dati dai pronostici come i principali sfavoriti del Festival.











