Classifica Giro d’Italia 2019/ Carapaz sempre in maglia rosa, Nibali insegue

La corsa rosa torna protagonista anche oggi mercoledì 29 maggio e, pur dopo le fatiche del Mortirolo, la classifica del Giro d’Italia 2019 ci ricorda che è Richard Carapaz il leader indiscusso. Il corridore ecuadoregno della Movistar pur provato dalle fatiche della precedente frazione, oggi si ripresenterà al via di Commezzadura nella 17^ tappa vestito con la maglia rosa e col crono complessivo di 70H02’05”. Alle sue spalle gli avversari saranno quelli di sempre, ma l’arrivo a Ponte di Legno ieri ha comunque mosso la prima classifica del Giro d’Italia 2019. Ecco infatti che ieri pomeriggio Vincenzo Nibali, mettendo in strada una prestazione eccezionale, ha quindi superato in graduatoria Roglic, volando quindi al secondo posto con un gap dalla vetta di 1’47”: lo sloveno è quindi scivolato al terzo gradino, e ora vanta un ritardo di due minuti e nove secondi. Sempre considerando la top ten della classifica del Giro d’Italia 2019 ecco che i distacchi dopo le salite di ieri sono notevolmente mutati. Mikel Landa e Mollema quindi chiudono la top five, rispettivamente con i ritardi di 3’15” e 5’00”, mentre alla sesta piazza troviamo Rafa Majka, che però registra un gap di 40 secondi già sullo stesso olandese della Trek Segafredo. Ecco poi nella lista dei primi dieci anche Miguel Angel Lopez, Simon Yates, Sivakov e Jan Polanc, con il corridore della Uae che chiude la graduatoria con un ritardo di 8 minuti e 8 secondi dalla maglia rosa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Benchè certo la maglia rosa sia quella più prestigiosa, non possiamo non dare un occhio anche alle altre classifiche del Giro d’Italia 2019, altrettanto importanti e dove pure la battaglia per la vetta infuria nella seconda settimana di questa 102^ edizione. Ecco quindi che considerata sia la frazione di ieri che la 17^ tappa prevista oggi non possiamo non fissare la nostra attenzione sulla graduatoria riservata agli scalatori, grandi protagonisti: qua vediamo quindi ancora con la maglia azzurra Giulio Ciccone, il vincitore a Ponte di Legno e sempre più leader ora pure con 229 punti guadagnati in salita. Facciamo quindi focus sulla classifica a punti, dove troviamo in maglia ciclamino il leader Arnaud Demare che con la Groupama ha messo a tabella 200 punti. Non dimentichiamo poi i giovani: la classifica della maglia bianca vede ancora in testa il colombiano dell’Astana Miguel Angel Lopez, che col crono di 70H08’22” vanta un vantaggio di un minuto e 34 secondi sul primo rivale, il russo Sivakov.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 16^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 70h02’05”

2. Vincenzo Nibali a 1’47”

3. Primoz Roglic a 2’09”

4. Mikel Landa a 3’15”

5. Bauke Mollema a 5’00”

6. Rafal Majka a 5’40”

7. Miguel Angel Lopez a 6’17”

8. Simon Yates a 6’46”

9. Pavel Sikalov a 7’51”

10. Jan Polanc a 8’06”



