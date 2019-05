Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Carapaz, oggi il Mortirolo

La classifica del Giro d’Italia 2019 ci parla di Richard Carapaz in maglia rosa. L’ecuadoriano della Movistar è un nome almeno parzialmente a sorpresa, ma nei giorni scorsi ha dimostrato di andare fortissimo in salita e di conseguenza il suo primato nella classifica generale del Giro d’Italia è più che legittimo. Magari Primoz Roglic e Vincenzo Nibali dovranno pentirsi dello spazio che gli hanno concesso nella tappa di Courmayeur, di certo si entra nella terza settimana con una situazione incerta, ancora aperta ad ogni possibilità. Oggi la tappa del Mortirolo ci aiuterà ad avere le idee più chiare sui valori di tutti i big, di certo Carapaz e Roglic non hanno mai lottato per la vittoria finale in un grande giro di tre settimane e questo potrebbe essere un punto a favore di Nibali. Di certo Roglic non potrà affidarsi solo alla cronometro di Verona, avendo 47” di ritardo da Carapaz e tante montagne ancora da superare da qui a domenica, mentre Nibali è a 1’47” dalla maglia rosa, ma ha iniziato a recuperare sullo sloveno della Jumbo Visma. Tutto questo senza dimenticare gli altri: i primi dieci sono racchiusi in sei minuti, le sorprese sono ancora possibili.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, la classifica Gpm vede sempre saldamente al comando Giulio Ciccone, che è in maglia azzurra con un margine di vantaggio in tripla cifra su Richard Carapaz. Nell’ultima settimana di salita ce ne saranno davvero tante, però l’abruzzese della Trek Segafredo è senza dubbio nettamente favorito nella apposita classifica degli scalatori. Quanto alla classifica dei giovani, è ormai chiaro che il duello per la maglia bianca sarà ristretto a Pavel Sivakov e Miguel Angel Lopez: il colombiano domenica a Como ha recuperato qualcosa, ma è restato leader il russo del Team Ineos con appena 7” sul colombiano, si annuncia un duello entusiasmante anche se naturalmente Lopez punta a qualcosa in più della sola maglia bianca. Non sono invece queste le tasse per fare la differenza nella classifica a punti, con Arnaud Demare in maglia ciclamino davanti a Pascal Ackermann: il francese e il tedesco sono i due sprinter “sopravvissuti”, domenica hanno lottato per qualche punto al traguardo volante, oggi invece l’obiettivo sarà evitare il fuori tempo massimo. Una tappa per loro potrebbe essere giovedì, lì forse si deciderà tutto per questa graduatoria.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 15^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 64h24’00”

2. Primoz Roglic a 47”

3. Vincenzo Nibali a 1’47”

4. Rafal Majka a 2’35”

5. Mikel Landa a 3’15”

6. Bauke Mollema a 3’38”

7. Jan Polanc a 4’12”

8. Simon Yates a 5’24”

9. Pavel Sikalov a 5’48”

10. Miguel Angel Lopez a 5’55”



© RIPRODUZIONE RISERVATA