Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 14^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 oggi in diretta oggi, sabato 25 maggio, ci propone la quattordicesima tappa Saint Vincent Courmayeur di 131 km. Frazione breve ma durissima, sarà uno dei giorni più importanti dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia: i corridori infatti sono attesi da un tappone alpino ancora più duro di quello di ieri verso Ceresole Reale, che proporrà salite impegnative fin dai primi chilometri e se qualcuno attaccasse da lontano potrebbe davvero succedere di tutto. Basti dire che ci attendono cinque Gran Premi della Montagna, di cui due di prima categoria e altrettanti di seconda, più l’arrivo in salita che sarà a dire il vero l’ascesa più breve del giorno, ma sarà comunque la ciliegina di un sabato che ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare potenzialmente memorabile. Il Giro d’Italia vivrà una giornata interamente in Valle d’Aosta, fin dalla partenza a Saint Vincent e sino all’arrivo di Courmayeur, con arrivo collocato oltre il centro abitato, in corrispondenza della stazione di partenza della Skyway Monte Bianco. L’anno scorso la Valle mise l’ultima parola al Giro con l’arrivo a Cervinia, stavolta non è ancora tempo di verdetti ma ci attendiamo comunque una giornata fondamentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA (14^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quattordicesima tappa Saint Vincent Courmayeur comincerà già dalle ore 12.10 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la quattordicesima tappa fin dalle ore 14.15, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 14^ TAPPA SAINT VINCENT COURMAYEUR

Per presentare la diretta Giro d’Italia oggi della quattordicesima tappa, è giunto il momento di raccontare più nel dettaglio il percorso della Saint Vincent Courmayeur, frazione di alta montagna che merita di essere descritta quasi metro per metro. La partenza avrà luogo alle ore 13.15 da Saint Vincent. Pronti via e quasi subito si comincerà a salire verso il Gpm di seconda categoria di Verrayes, che sarà collocato al km 13,8, al termine di una salita di 6,7 km con pendenza media dell’8% e punte di pendenza massima fino al 13% nel tratto centrale. Discesa, breve tratto pianeggiante verso Aosta dove sarà collocato il primo traguardo volante (km 33,7) e subito dopo ecco la lunghissima salita verso il Gpm di prima categoria di Verrogne (km 51,5). In questo caso parliamo di un’ascesa di ben 13,8 km al 7,1% di pendenza media e punte fino al 13% nella prima parte: sarà interessante vedere se già qui ci saranno movimenti di uomini di spicco, il che renderebbe epica la tappa, anche perché da questa salita in poi non ci sarà più nemmeno un metro di pianura. Al termine della discesa infatti si tornerà a salire immediatamente, stavolta verso il Gpm di seconda categoria del Truc d’Arbe (km 75,9): 8,2 km di salita al 7% di pendenza media e con punte fino al 12% nell’ultimo tratto. Al termine della successiva discesa ci sarà uno strappo verso il secondo sprint intermedio a La Salle (km 91,7), subito dopo si arriverà a Morgex, dove avrà inizio la difficilissima salita del Colle San Carlo, di sicuro la più impegnativa e la più significativa della giornata. Ci saranno da affrontare 10,5 km di salita con 1031 metri di dislivello e dunque al 9,8% di pendenza media per giungere al Gpm di prima categoria al km 106,1 della tappa. Si inizierà subito con uno strappo al 14%, per molti chilometri si resterà sopra il 10% e la punta di pendenza massima arriva fino al 15%, il Colle San Carlo sarà uno dei punti decisivi di tutto il Giro d’Italia. Attenzione anche alla successiva discesa, molto ripida nel primo tratto verso La Thuile per poi arrivare fino a Pré Saint Didier, dove si tornerà nuovamente a salire verso l’arrivo di Courmayeur. Saranno 8 km molto irregolari e non difficili (pendenza media del 3,2%) perché a qualche tratto impegnativo alterna falsopiani e pure brevi contropendenze: chi avrà energie potrà provare ad accelerare, per chi le avrà finite anche questo Gpm di terza categoria potrà sembrare il Mortirolo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA