Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Polanc, i big si ricompattano

La classifica del Giro d’Italia 2019 ieri non è cambiata nelle prime due posizioni, ma in realtà è stata rivoluzione a Ceresole Reale: resta ancora in maglia rosa Jan Polanc, lo sloveno della UAE Team Emirates che precede il connazionale Primoz Roglic, però solo a uno sguardo distratto si potrebbe pensare che la classifica generale non sia cambiata. Intanto, Roglic ha ridotto a 2’25” il distacco da Polanc, ma soprattutto fra i big si sono rimescolate le gerarchie. In copertina naturalmente Ilnur Zakarin, che con la bellissima vittoria di tappa è balzato al terzo posto ad appena mezzo minuto da Roglic, ma verso Ceresole Reale si sono messi in evidenza anche Bauke Mollema (all’attacco da lontano), Richard Carapaz, Rafal Majka e Mikel Landa, sicuramente finora il più coraggioso in salita, che doveva però recuperare un passivo pesantissimo. Vincenzo Nibali è arrivato con Roglic, dunque resta a 1’44” dal leader in pectore della classifica del Giro d’Italia, in calo sono invece Miguel Angel Lopez e Simon Yates, sia pure per motivi differenti. Il colombiano della Astana paga una foratura del momento peggiore, il britannico della Mitchelton Scott invece è lontano parente di quello del 2018 e francamente pare fuori dai giochi. Oggi però da Saint Vincent a Courmayeur ci attende un altro tappone: cosa verrà confermato e cosa cambierà di nuovo?

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, la classifica Gpm resta sempre un affare interno alla Trek Segafredo, la maglia azzurra infatti è tornata sulle spalle di Giulio Ciccone, che l’aveva ceduta per un solo giorno al compagno di squadra Gianluca Brambilla ma ieri si è preso il primo posto su ben due Gpm e di conseguenza è tornato leader, in attesa dei tantissimi punti che saranno in palio oggi. Rivoluzione pure nella classifica dei giovani: la nuova maglia bianca è il russo Pavel Sivakov del Team Ineos, perché Miguel Angel Lopez ha pagato caro pure nella graduatoria degli Under 25 la foratura che ieri lo ha frenato. Nulla invece è cambiato per la classifica a punti, con Arnaud Demare in maglia ciclamino davanti a Pascal Ackermann: il francese e il tedesco sono i due sprinter “sopravvissuti”, se sapranno arrivare fino a Verona dovrebbero essere loro due a contendersi il simbolo del primato in questa classifica, ma in questi giorni devono lottare soprattutto contro le salite e il tempo massimo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 13^ TAPPA)

1. Jan Polanc in 54h28’59”

2. Primoz Roglic a 2’25”

3. Ilnur Zakarin a 2’56”

4. Bauke Mollema a 3’06”

5. Vincenzo Nibali a 4’09”

6. Richard Carapaz a 4’22”

7. Rafal Majka a 4’28”

8. Mikel Landa a 5’08”

9. Pavel Sivakov a 7’13”

10. Miguel Angel Lopez a 7’48”



