Classifica Giro d’Italia 2019/ Polanc nuova maglia rosa, oggi molto attesi i big

La classifica del Giro d’Italia 2019 è cambiata drasticamente ieri: la nuova maglia rosa è Jan Polanc, lo sloveno della UAE Team Emirates – dunque connazionale di Primoz Roglic ma pure compagno di squadra dell’ex leader Valerio Conti – che è stato uno dei grandi protagonisti della fuga da lontano che ha caratterizzato la tappa di Pinerolo. Il volto della classifica generale è dunque un ibrido adesso: al comando c’è appunto Polanc, secondo è Roglic che è il primo dei big, terzo Conti che conserva comunque una graduatoria di ottimo livello, quarto Eros Capecchi che è stato uno dei mattatori della giornata di ieri, poi al quinto posto abbiamo Vincenzo Nibali, che resta dunque il principale rivale sulla carta per Roglic. Attenzione però al bel vantaggio di Polanc, che ha 4’07” su Roglic e 5’51” su Nibali: buono scalatore, si trova adesso in una posizione davvero interessante. Hanno invece recuperato circa mezzo minuto Miguel Angel Lopez e Mikel Landa, che restano dietro agli altri big a causa delle pessime cronometro, ma hanno lanciato un primo segnale. Oggi ci attende il primo vero tappone con arrivo in salita a Ceresole Reale, stasera di certo la situazione sarà già diversa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, ieri è cambiata la classifica Gpm, la maglia azzurra adesso è sulle spalle di Gianluca Brambilla, curiosamente compagno di squadra alla Trek-Segafredo di Giulio Ciccone che era il leader fin dal primo giorno. A Brambilla è bastato conquistare il Gpm di prima categoria di Montoso per ribaltare le gerarchie di una classifica che fino a ieri sapevamo essere molto provvisoria, dal momento che il Giro non aveva ancora affrontato nessuna grande salita. Rivoluzione pure nella classifica dei giovani: la nuova maglia bianca è il britannico Hugh John Carthy della Education First, ma al secondo posto incombe Miguel Angel Lopez, le cui ambizioni naturalmente vanno oltre la graduatoria degli Under 25. Nulla invece è cambiato per la classifica a punti, con Arnaud Demare in maglia ciclamino davanti a Pascal Ackermann: il francese e il tedesco sono i due sprinter “sopravvissuti”, se sapranno arrivare fino a Verona dovrebbero essere loro due a contendersi il simbolo del primato in questa classifica.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 12^ TAPPA)

1. Jan Polanc in 48h49’40”

2. Primoz Roglic a 4’07”

3. Valerio Conti a 4’51”

4. Eros Capecchi a 5’02”

5. Vincenzo Nibali a 5’51”

6. Bauke Mollema a 6’02”

7. Rafal Majka a 7’00”

8. Richard Carapaz a 7’23”

9. Andrey Amador a 7’30”

10. Hugh John Carthy a 7’33”



