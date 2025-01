VIDEO E HIGHLIGHTS FIORENTINA NAPOLI, LA SINTESI

Il primo tempo di Fiorentina Napoli ha vissuto di momenti, i primi dieci minuti sono stati nettamente a favore della Viola che però non è riuscita a trovare la via del gol. Anzi si è fermata molto spesso prima dell’area avversaria, dove il Napoli si sa che difende bene. Poi nei dieic minuti successivi abbiamo avuto la rete di Neres completamente in solitaria dopo l’ottima apertura di Lukaku.

David attacca la profondità centralmente dove Parisi fa fatica, poi libera un tiro devastante sotto la porta di De Gea. Poi arriva l’occasione per Kean, che però segna aiutandosi con il braccio e quindi il risultato alla fine di questa prima frazione è di 0-1 per la squadra di Conte.

VIDEO FIORENTINA NAPOLI, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Fiorentina Napoli si apre con una rete su un calcio di rigore siglato da Lukaku. Il penalty è arrivato per via di un intervento killer di Moreno, che falcia le gambe a Zambo-Anguissa dopo che quest’ultimo recupera il pallone dentro l’area. Poi il belga spiazza De Gea e trova quindi la seconda rete. Ha chiuso i giochi McTominay grazie a un errore della retroguardia della Fiorentina.

VIDEO FIORENTINA NAPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS