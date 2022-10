Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Arnautovic, inseguono in 4 (9^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE INTRIGANTE!

La classifica marcatori Serie A entra nella 9^ giornata del massimo campionato: troviamo una situazione particolarmente intrigante, con Marko Arnautovic che resiste come capocannoniere solitario anche perché nell’ultimo turno Ciro Immobile ha sbagliato un rigore che l’avrebbe portato all’aggancio. Il bomber della Lazio è così stato agganciato da Dusan Vlahovic, che non segnava su azione dalla prima giornata e in generale da fine agosto, da Beto che continua a fare le fortune di una straordinaria Udinese, e da Khvicha Kvaratskhelia che tanto per gradire ha poi fatto il bis nella straripante notte del Napoli in Champions League.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Arnautovic, ma c'è bagarre (8^ giornata)

Sono dunque questi cinque giocatori che comandano la classifica marcatori Serie A: Arnautovic come detto ha ancora una rete di vantaggio sul quartetto che lo insegue, ma l’austriaco del Bologna deve convivere con la situazione poco rosea di una squadra che sta lottando per non retrocedere e fatica enormemente a segnare, tanto che Thiago Motta potrebbe già essere in discussione e soprattutto lo stesso Arnautovic ha messo dentro 6 dei 7 gol dell’intera squadra. Arriverà allora nella 9^ giornata l’aggancio o il sorpasso per il titolo di capocannoniere? Staremo a vedere, intanto facciamo altre valutazioni sulla classifica marcatori Serie A…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere, c'è un grande assente

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Abbiamo parlato dei primi, ma nella classifica marcatori Serie A bisogna considerare anche gli altri calciatori: a quota 4 gol per esempio sono in quattro, ma nell’ultima giornata si sono mossi solo in due e uno è stato Paulo Dybala, ancora decisivo per le sorti di una Roma che è andata a vincere a San Siro e che potrebbe aver trovato nella Joya l’elemento mancante per andare realmente all’assalto dello scudetto, o comunque di un posto utile per la Champions League.

Ha segnato anche Rafael Leao, che ha sigillato la pazza vittoria del Milan a Empoli: rientrato dalla squalifica, il portoghese ha così raggiunto il compagno di reparto Olivier Giroud, che nelle prime giornate di questa Serie A ha contribuito a lanciare la squadra campione d’Italia. A quota 4 troviamo poi Teun Koopmeiners, inaspettato capocannoniere di un’Atalanta prima in classifica: il centrocampista olandese è stato fermato da un infortunio, ma essendo anche un rigorista potrebbe davvero tentare di spingersi sino alla doppia cifra. Dunque, non ci resta che aspettare le partite della 9^ giornata per scoprire come cambierà la classifica marcatori Serie A, e al termine di questo turno valutare se eventualmente avremo un nuovo capocannoniere…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere e altre sorprese

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 9^ GIORNATA

6 gol: Marko Arnautovic (Bologna)

5 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Beto (Udinese), Ciro Immobile (Lazio), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

4 gol: Paulo Dybala (Juventus), Rafael Leao (Milan), Olivier Giroud (Milan), Teun Koopmeiners (Atalanta)











