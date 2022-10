Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Arnautovic, ma c’è bagarre (8^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA ARNAUTOVIC!

La classifica marcatori Serie A riparte dalla sua 8^ giornata: la sosta per le nazionali è terminata, finalmente si torna a giocare nel massimo campionato e Marko Arnautovic è sempre capocannoniere. L’attaccante austriaco non ha evitato alla sua nazionale la retrocessione nella Lega B di Nations League, ma intanto guarda tutti dall’alto in basso nella classifica marcatori Serie A: 6 i gol per un Arnautovic che ha avuto un grande avvio di stagione, e che ora naturalmente proverà a staccare la concorrenza o comunque mantenere il suo vantaggio, perché vincere il titolo di capocannoniere in Italia sarebbe per lui un ottimo traguardo.

Intanto in questa 8^ giornata non si dovrà preoccupare del suo avversario più vicino, perché Ciro Immobile (5 gol) è ai box: l’attaccante della Lazio punta quella che sarebbe la quinta vittoria nella classifica marcatori Serie A, un bottino che giustamente lo porrebbe allo stesso livello dei grandissimi di sempre. A quota 4 reti troviamo poi cinque giocatori: tra questi Dusan Vlahovic, che con la sua Juventus si è bloccato e vive una crisi realizzativa che potrebbe incidere molto, anche nelle gerarchie interne dei bianconeri visto che Arkadiusz Milik, che tornerà disponibile, ha un’ottima media nei pochi minuti finora giocati.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

La classifica marcatori Serie A che ci conduce nella 8^ giornata è stuzzicante: come detto ci sono cinque calciatori che hanno segnato 4 gol, tra questi Olivier Giroud che in nazionale si è portato a sole 2 reti dal record all-time di Thierry Henry, e che con il Milan continua a timbrare il cartellino. Abbiamo più volte nominato l’impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul nostro campionato e anche il georgiano è andato a segno in Nations League, chiudendo il suo girone (trionfale per la Georgia) con 5 reti in 6 partite.

Bottino niente male, così come quello di Teun Koopmeiners: tuttavia anche l’olandese dell’Atalanta dovrebbe essere fuori dai giochi. A San Siro invece vivremo la bella sfida argentina tra Lautaro Martinez e Paulo Dybala, che si affrontano in Inter Roma: compagni di nazionale, per una volta saranno avversari in una partita che soprattutto per i nerazzurri è delicata. Ci sarà bisogno dei gol del Toro come quelli della Joya, naturalmente entrambi saranno aiutati da Edin Dzeko e Tammy Abraham che nella classifica marcatori Serie A potrebbero anche ambire alle prime posizioni, anche se per il momento stanno leggermente faticando a trovare il ritmo. Comunque, vedremo tra poco quello che succederà sui campi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 8^ GIORNATA

6 gol: Marko Arnautovic (Bologna)

5 gol: Ciro Immobile (Lazio)

4 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Beto (Udinese), Olivier Giroud (Milan), Teun Koopmeiners (Atalanta), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

3 gol: Boulaye Dia (Salernitana), Paulo Dybala (Roma), Rafael Leao (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Nikola Vlasic (Torino)











