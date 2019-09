Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Berardi in vetta con 5 gol (6 giornata)

Alla vigilia della nuova giornata del primo campionato italiano certo dobbiamo tornare a parlare anche della classifica dei marcatori della Serie A, per vedere chi può vantare il titolo di capocannoniere anche dopo il pesante turno infrasettimanale. Ecco quindi alla vigilia del fine settimana dedicato alla sesta giornata del campionato italiano il re del gol rimane ancora una volta Domenico Berardi, che guida quindi la classifica dei marcatori di Serie A con ben cinque gol (gli ultimi due contro la Roma ancora nella terza giornata). Il bomber del Sassuolo quindi non si sposta dalle vetta e pure vanta ancora un ottimo stato di forma: se è vero che contro il Parma non ha messo nulla a tabella, solo nel turno precedente di campionato ha comunque servito due assist vincenti ai suoi compagni, nell’incontro con la Spal.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEL CAPOCANNONIERE BERARDI

Come abbiamo prima annunciato, certo la posizione di capocannoniere di Berardi è in bilico alla vigilia della sesta giornata di campionato. Il neroverde con 5 gol infatti deve presto correre ai ripari, perchè si stanno facendo avanti nella classifica dei marcatori di Serie A altri 5 giocatori che ambiscono alla vetta e che pure hanno messo a segno 4 reti a testa. Ci riferiamo dunque a Immobile della Lazio e Belotti del Torino, oltre che Donnarumma del Brescia, Zapata dell’Atalanta e Mancosu del Lecce. Ovviamente questi non sono i soli ad ambire al ruolo di capocannoniere e anzi è ancora più ampio il gruppo di chi punti in alto i questa sera giornata, partendo da quota tre gol. Ecco che qui troviamo infatti Caputo del Sassuolo e la coppia Insigne-Mertens del Napoli, oltre che il duo Dzeko-Kolarov della Roma e Kouame del Genoa: ci aggiungiamo anche Lukaku dell’Inter e Muriel dell’Atalanta.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A ALLA VIGILIA DELLA 6^ GIORNATA

5 gol: Domenico Berardi (Sassuolo)

4 gol: Ciro Immobile (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Alfredo Donnarumma (Brescia), Mattia Mancosu (Lecce), Duvan Zapata (Atalanta)

3 gol: Luis Muriel (Atalanta), Christian Kouame (Genoa); Romelu Lukaku (Inter); Lorenzo Insigne, Dries Mertens (Napoli); Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov (Roma); Francesco Caputo (Sassuolo)



