Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Dzeko affianca Immobile (8^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IN DUE AL COMANDO

La classifica marcatori Serie A, entrando nell’ottava giornata, è particolarmente interessante: al momento infatti il titolo di capocannoniere è in condivisione tra Ciro Immobile e Edin Dzeko – che hanno segnato 6 gol a testa – e proprio questo turno ci presenta Lazio Inter. I due attaccanti non sono nuovi al titoli di re dei bomber nel nostro campionato, avendolo già vinto in passato; per Dzeko oggi ci sarà anche la possibilità di rivivere personali atmosfere da derby, visti i sei anni trascorsi con la maglia della Roma. Immobile, che ha saltato la Final Four di Nations League per un infortunio, spera di essere presente per aiutare la sua squadra e prendere anche il largo nella classifica marcatori.

L’Inter però nella trasferta dello stadio Olimpico può contare anche su Lautaro Martinez, che è terzo in graduatoria con 5 gol. Tra gli altri, naturalmente bisogna dare uno sguardo a quei giocatori che stanno vivendo un grande momento: se in Lazio Inter ci saranno in campo tre giocatori che hanno segnato un totale di 17 gol, l’inizio di campionato è stato devastante anche per Victor Osimhen che sta trascinando il Napoli a punteggio pieno, mentre con lo stesso numero di reti (4) Joao Pedro non evita l’ultima posizione di un Cagliari in netta difficoltà.

LE ALTRE POSIZIONI DELLA CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Quali sono dunque le altre posizioni “sensibili” nella classifica marcatori di Serie A? Alle spalle dei due capocannonieri e di Lautaro Martinez si è formato un bel gruppetto a quota 4 gol: di Osimhen e Joao Pedro abbiamo già parlato, spiccano poi i due centrocampisti della Roma Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini (che ultimamente sta segnando come un attaccante) ma anche Dusan Vlahovic, che ha timbrato 3 volte su rigore ma intanto continua a produrre reti per una Fiorentina che infatti sta disputando un buon campionato. Altri calciatori stanno decisamente trovando riscatto in questa stagione.

È il caso di Nikola Kalinic, che proprio dopo aver lasciato la Fiorentina si era perso per strada e con la maglia del Verona, dove è stato confermato, ha iniziato bene garantendo 3 gol a un Hellas rinato con l’avvento di Igor Tudor. All’appello mancano gli attaccanti di Juventus e Milan: i rossoneri stanno distribuendo molto bene i loro gol che sono comunque oltre 2 a partita, i bianconeri invece hanno aperto male la loro stagione e questo si riflette anche nella classifica marcatori di Serie A, pur se per questa ottava giornata Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare sia Paulo Dybala che Alvaro Morata, che per infortunio hanno saltato il derby e il match di Champions League contro il Chelsea.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

6 gol: Ciro Immobile (Lazio), Edin Dzeko (Inter)

5 gol: Lautaro Martinez (Inter)

4 gol: Mattia Destro (Genoa), Victor Osimhen (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Joao Pedro (Cagliari), Jordan Veretout (Roma), Dusan Vlahovic (Fiorentina)



