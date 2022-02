Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile e Vlahovic appaiati!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE VS VLAHOVIC, CHE DUELLO!

La classifica marcatori di Serie A riparte dalla 24^ giornata, che arriva dopo la sosta: una pausa atipica, per esempio la nostra nazionale non ha giocato e ha semplicemente effettuato uno stage, dunque i vari giocatori questa volta non devono sottostare a ritmi frenetici – sudamericani a parte – e quindi si rientra subito a pieno regime. Abbiamo una coppia al comando, ma con una grande novità: Ciro Immobile e Dusan Vlahovic hanno segnato 17 gol a testa, sembrano aver staccato la concorrenza e si preparano a uno straordinario rush finale, ma nel frattempo il serbo ha cambiato maglia e si è accasato niente meno che alla Juventus, che ha così ottenuto il suo bomber.

Dusan Vlahovic segnalato da Asl in Procura: "Ha violato norme Covid"/ "Manca tampone"

È chiaro che allora questa sia la grande domanda che accompagna la classifica marcatori Serie A e la corsa al titolo di capocannoniere: Vlahovic a Firenze aveva una squadra che di fatto giocava per lui, alla Juventus riuscirà a mantenere questa fantastica media realizzativa? Bisognerà scoprirlo nel tempo, intanto lui ha scelto una maglia pesante (la numero 7 lasciata libera da Cristiano Ronaldo) e dovrebbe fare il suo esordio contro il Verona domenica. Immobile chiaramente spera, per lui potrebbe trattarsi addirittura del quarto successo nella classifica marcatori di Serie A e non sarebbe certamente una cosa da poco, ma vedremo quello che succederà sui vari campi in questa 24^ giornata.

Classifica marcatori Serie A/ 21^ giornata: Lazio prolifica, Immobile segnerà ancora?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Le altre posizioni nella classifica marcatori Serie A, come detto, arrivano con distacco: se Immobile e Vlahovic hanno 17 gol, il terzo in graduatoria è Giovanni Simeone che è fermo a quota 12, tecnicamente è lontano dalla possibilità di diventare capocannoniere del campionato e, come già nelle stagioni passate, dopo uno straripante avvio si è leggermente fermato. Lo segue innanzitutto Lautaro Martinez, principale realizzatore dell’Inter e che sta puntando ad arrivare a quota 20 gol per dimostrare di poter essere quel cannoniere che i nerazzurri “cercavano” dopo l’addio di Romelu Lukaku.

Classifica marcatori Serie A/ 20^ giornata: Gabbiadini ancora a segno, 6 gol in fila!

Abbiamo poi tre giocatori a quota 10 tra cui Joao Pedro fresco di prima convocazione con la nostra nazionale, ma anche Tammy Abraham che è il calciatore inglese ad aver fatto più gol nei cinque campionati principali in Europa, dunque Premier League compresa. Diciamo allora che la corsa al titolo di capocannoniere nella classifica marcatori di Serie A dovrebbe essere un affare che riguarda appena due attaccanti, che in questo momento Immobile potrebbe avere un vantaggio non indifferente ma che Vlahovic e la Juventus sognano insieme. Tra poco si torna in campo per la 24^ giornata, scopriremo chi riuscirà a segnare…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

17 gol: Ciro Immobile (Lazio), Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

12 gol: Giovanni Simeone (Verona)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari), Domenico Berardi (Sassuolo), Tammy Abraham (Roma)

9 gol: Edin Dzeko (Inter), Duvan Zapata (Atalanta), Gianluca Scamacca (Sassuolo)

8 gol: Beto (Udinese), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Mattia Destro (Genoa), Gianluca Caprari (Verona), Mario Pasalic (Atalanta), Antonin Barak (Verona), Andrea Pinamonti (Empoli)



© RIPRODUZIONE RISERVATA