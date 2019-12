Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile: Joao Pedro insegue

Eccoci alla vigilia di un nuovo intenso turno per il primo campionato italiano e certo è il momento di dare spazio anche alla classifica dei marcatori della Serie A, in vista dei match per la 17^ giornata. Pur serve fare una precisazione, perché quello cui stiamo per affrontare non sarà un turno normale: già mercoledì si è giocato il primo anticipo tra Sampdoria e Juventus, mentre la sfida Lazio-Verona verrà recuperata solo a febbraio. Ecco che allora per la 17^ giornata il capocannoniere e re della classifica dei marcatori della Serie A non potrà difendere il suo trono: parliamo ovviamente di Ciro immobile, che pure domenica con la sua Lazio sarà in campo per la Supercoppa italiana contro la Juventus.Va detto che comunque difficilmente vedremo in questo weekend spodestato dal primo gradino del podio il bomber di Inzaghi: Immobile infatti guida la classifica dei marcatori della Serie A con 17 gol e ha pure un vantaggio di ben 7 reti dai primi avversari.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI IMMOBILE

E’ quindi un vantaggio consistente quello del capocannoniere Immobile nella classifica dei marcatori della Serie A: sono ben sette le lunghezze che separano il biancoceleste dai primi rivali. Facciamo riferimento in questo caso a Joao Pedro del Cagliari e Romelu Lukaku dell’Inter che vantano 10 gol, a cui si pure aggiunto in settimana Cristiano Ronaldo (che ha disputato un anticipo mercoledi sera contro la Sampdoria): pure però dovranno guardarsi alle spalle visto che a un solo gol di distacco troviamo in graduatoria l’Atalantino Luis Muriel. Proseguendo nella classifica dei marcatori della Serie A segnaliamo poi i profili di Berardi, Caputo e Lautaro che per Sassuolo e Inter hanno messo da parte 8 gol: ne ha segnati sette invece finora Belotti, ovviamente con la maglia del Torino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

17 gol: Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Romelu Lukaku (Inter), Joao Pedro (Cagliari), Cristiano Ronaldo (Juventus)

9 gol: Luis Muriel (Atalanta),

8 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter), Francesco Caputo (Sassuolo),

7 gol: Andrea Belotti (Torino)



