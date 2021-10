Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile stacca Dzeko e Joao Pedro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE AL COMANDO

La classifica marcatori di Serie A è comandata ancora una volta da Ciro Immobile: al momento è lui il capocannoniere del nostro campionato, il rigore trasformato nella rimonta vincente contro l’Inter lo ha fatto salire a 7 gol staccando dunque Edin Dzeko, che contro di lui ha giocato sabato pomeriggio e che non è invece riuscito a lasciare il suo sigillo sul big match. Dzeko peraltro è stato raggiunto da Joao Pedro, che continua a segnare con grande regolarità: la doppietta alla Sampdoria ha portato il brasiliano del Cagliari sul podio temporaneo della classifica marcatori Serie A.

Sono 6 le reti anche per il numero 10 isolano che precede un terzetto formato da Mattia Destro (tornato a segnare, ma che non ha evitato la sconfitta del Genoa contro il Sassuolo), Lautaro Martinez e Victor Osimhen, ancora una volta decisivo per l’ottava vittoria – in altrettante partite – del suo Napoli. Venerdì 22 ottobre avremo già due anticipi a farci compagnia e dunque sarà interessante vedere se altri protagonisti, oltre a questi di cui abbiamo già parlato, animeranno e cambieranno la classifica marcatori di Serie A, che come ricordiamo entra nella sua 9^ giornata: ora però facciamo altre analisi sulla corsa al titolo di capocannoniere…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Entrando nella 9^ giornata di Serie A, la classifica marcatori di Serie A vede dunque un Immobile che tenta di staccare la concorrenza, vincendo un altro titolo di capocannoniere e provando dunque a entrare ancor più nella storia del nostro calcio. I 3 rigori trasformati naturalmente lo aiutano, perché bisogna considerare che nelle prime posizioni della graduatoria Immobile è il giocatore che ne ha tirati di più; tuttavia, i rigori vanno sempre segnati (citofonare Lorenzo Insigne per esempio) e poi anche Dusan Vlahovic ha realizzato tre volte dal dischetto, ma avendolo fatto una sola volta su azione resta al momento staccato dalla concorrenza, trovandosi in un gruppone di giocatori a 4 gol tra cui anche Duvan Zapata, del quale torneremo a parlare. Adesso però ci dobbiamo concentrare sulle prime partite che prenderanno il via; manca sempre meno all’inizio della 9^ giornata, e di conseguenza a un nuovo capitolo della classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

7 gol: Ciro Immobile (Lazio)

6 gol: Edin Dzeko (Inter), Joao Pedro (Cagliari)

5 gol: Mattia Destro (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Victor Osimhen (Napoli)

4 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Jordan Veretout (Roma), Dusan Vlahovic (Fiorentina)



