DIRETTA LAZIO INTER/ Streaming video tv: tutti i numeri di una grande storia

DIRETTA LAZIO INTER: TESTA A TESTA

Prima di dare il via alla diretta di Lazio Inter ci pare interessante curiosare nella lunghissima tradizione della sfida, uno dei big match di questa ottava giornata di Serie A. Come possiamo immaginare il bilancio storico di tale incontro grande: dal 1928 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 178 occasioni, raccolte tra primo campionato e Coppa Italia, con anche un riferimento nella Supercoppa del 2009-10, vinta poi dai biancocelesti col risultato di 2-1.

Il bilancio complessivo di tale scontro ci racconta poi di 46 successi della Lazio e 73 affermazioni dell’Inter con 59 pareggi recuperati entro il triplice fischio finale. Guardando però poi solo al bilancio recente, vediamo che negli ultimi 10 testa a testa vi è stata una buona alternanza coi risultati: qui sono state cinque le vittorie dei nerazzurri e 3 i successi dei laziali con anche due pareggi (l’ultimo dei quali risalente solo alla scorsa stagione della Serie A). Ci attende dunque una sfida ben aperta oggi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LAZIO INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Inter non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LAZIO INTER: LA PARTITA DI SIMONE INZAGHI!

Lazio Inter, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 18:00 di sabato 16 ottobre, vale per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021-2022: al rientro dalla sosta per le nazionali abbiamo subito un big match, che naturalmente segna anche il primo ritorno a Roma, come avversario, di Simone Inzaghi che ha fatto la storia del club biancoceleste. Ora il piacentino allena l’Inter che, campione in carica, non ha ancora perso ma sta forse avvertendo qualche scricchiolio di troppo soprattutto in difesa; prima della sosta ha comunque battuto il Sassuolo confermando la sua terza posizione in classifica, a stretto contatto con Napoli e Milan.

La Lazio invece aveva perso nettamente a Bologna: una battuta d’arresto indice di un rendimento esterno che non è ancora all’altezza e, parlando di difesa, di un progetto che Maurizio Sarri deve ancora portare al suo massimo livello. La diretta di Lazio Inter potrebbe comunque regalarci uno spettacolo, e una vittoria dei padroni di casa contribuirebbe a riscrivere la classifica; vedremo se sarà così o l’Inter batterà un altro colpo importante, mentre aspettiamo che si giochi possiamo valutare insieme le scelte operate dai due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Sorride Sarri, che per Lazio Inter recupera Immobile: l’attaccante dunque tornerà a fare la prima punta in un tridente che come sempre sarà completato da Pedro e Felipe Anderson. In difesa la tegola è la squalifica di Acerbi, dunque uno tra Stefan Radu e Vavro farà l’esordio in campionato per affiancare Luiz Felipe; Manuel Lazzari e Hysaj saranno i terzini, con Reina in porta. A centrocampo avremo il solito assetto: Lucas Leiva nella posizione di regista e frangiflutti, Luis Alberto a cucire il gioco fluttuando tra le linee e Sergej Milinkovic-Savic mezzala in grado di fare tutto, pericolosissimo sulle palle alte.

Inzaghi ritrova i sudamericani che però arriveranno solo alla vigilia; ad ogni modo Lautaro Martinez è favorito su Joaquin Correa, altro grande ex, per agire con Dzeko in un attacco che sarà supportato da Barella e Calhanoglu (ma occhio a Gagliardini, che se la gioca) con Brozovic in cabina di regia. Sugli esterni, Dumfries e Perisic sono in leggero vantaggio su Darmian e Dimarco; in difesa comanda De Vrij (lui pure ex della Lazio), in porta va Handanovic e a completare il reparto saranno come di consueto Skriniar e Alessandro Bastoni, titolare nelle due partite di Nations League.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un pronostico su Lazio Inter possiamo consultare le quote che sono state fornite dai bookmaker, in particolare quelle dell’agenzia Snai: qui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,40 volte la giocata, mentre il segno X per l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare 3,35 volte quanto messo sul piatto e il successo della squadra ospite, regolato ovviamente dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 2,15 volte l’ammontare dell’importo.

