CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHE AMMUCCHIATA AL COMANDO!

La classifica marcatori Serie A vede una situazione a dir poco intricata entrando nella settima giornata del campionato edizione 2024-2025, perché ci sono addirittura cinque giocatori a pari merito a quota 4 gol, che al momento quindi condividono il ruolo di capocannoniere. Il primo nome che citiamo è quello di Patrick Cutrone, perché l’attaccante del Como è una rivelazione e anche perché i lariani giocheranno già negli anticipi di questa sera, anche se per Cutrone e compagni la missione a Napoli si annuncia decisamente complicata.

Ancora fermo ad agosto è invece Marcus Thuram, che non ha più segnato dopo le due doppiette contro Genoa e Atalanta ma è comunque ancora al comando della classifica marcatori Serie A. Nell’Inter si è sbloccato nel frattempo Lautaro Martinez, capocannoniere dello scorso campionato, comunque il francese ha contribuito con un assist proprio per il Toro nella partita contro l’Udinese e dopo avere riposato in Champions League proverà a lasciare il segno in campionato dopo avere lasciato alle spalle un settembre a secco.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I CINQUE CAPOCANNONIERI

Oltre a Cutrone c’è anche un altro italiano al comando della classifica marcatori Serie A, parliamo evidentemente dell’oriundo italo-argentino Mateo Retegui, mossa azzeccata da parte dell’Atalanta che doveva sostituire in fretta l’infortunato Gianluca Scamacca. La stagione della Dea si sta rivelando più complicata del previsto ma l’impatto dell’ex Genoa è stato positivo e gli consente di essere a quota 4 gol, come gli ultimi due giocatori dei quali dobbiamo parlare.

Completano infatti il vertice della classifica marcatori Serie A due nomi di grande rilievo come Dusan Vlahovic per la Juventus e Christian Pulisic per il Milan. Il centravanti serbo procede a colpi di doppiette, alternando partite a secco (come d’altronde tutta la squadra) ad altre nelle quali è incontenibile, come contro il Verona e il Genoa. Davvero positivo invece il ruolo dello statunitense tra i rossoneri, tanto che Pulisic è tra i capocannonieri pur non essendo una prima punta di ruolo…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

4 gol: Mateo Retegui (Atalanta), Patrick Cutrone (Como), Marcus Thuram (Inter), Dusan Vlahovic (Juventus), Christian Pulisic (Milan)