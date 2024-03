CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, chi punta alla doppia cifra? (29^ giornata 2023-2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VERSO LA DOPPIA CIFRA

Abbiamo parlato di chi ha già raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori Serie A, adesso possiamo anche fare un focus su chi la potrebbe timbrare in questa 29^ giornata. Ci sono cinque giocatori a quota 9: purtroppo ancora una volta Domenico Berardi si è dovuto arrendere a un infortunio e allora le reti per la salvezza dovranno essere chieste ad Andrea Pinamonti, che già da qualche settimana ha agganciato il compagno di squadra nella classifica marcatori Serie A. Potrebbe tornare a fare almeno 10 gol Duvan Zapata, dopo la conclusione non troppo bella del suo rapporto con l’Atalanta; come lui Riccardo Orsolini, che con il già citato Joshua Zirzkee forma la coppia offensiva che fa sognare il Bologna.

A quota 9, e fermo da un po’ di tempo a questa altezza nella classifica marcatori Serie A, troviamo Hakan Calhanoglu: il turco ha segnato 8 reti su rigore ed è stato infortunato nelle ultime giornate, nel frattempo è stato raggiunto e sorpassato dal compagno di squadra Marcus Thuram ma la sua produzione rimane fondamentale per un’Inter che sta letteralmente volando verso lo scudetto, ovviamente anche grazie al contributo del capocannoniere Lautaro Martinez. Vicini alla doppia cifra, ma a -2 da quota 10, ecco Ademola Lookman e Christian Pulisic che possono salire ancora nella classifica marcatori Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

LAUTARO MARTINEZ IMPRENDIBILE!

La classifica marcatori Serie A ci fa compagnia a cominciare da venerdì 15 marzo: il massimo campionato di calcio è arrivato alla 29^ giornata e Lautaro Martinez continua a essere il capocannoniere in solitaria, forte dei suoi 23 gol che al momento gli permetterebbero di ritoccare il record di reti in singolo torneo appartenente a Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Certo Lautaro dovrebbe segnare 13 gol in 10 partite per avvicinare questa cifra: ce la può fare, ma bisognerà vedere anche quale sarà la gestione da parte di un Simone Inzaghi che ha lo scudetto in mano e può vincerlo con parecchi turni di anticipo.

Lautaro Martinez vola, nella classifica marcatori Serie A lo insegue Dusan Vlahovic che domenica scorsa era squalificato: per il serbo un grande momento che però non corrisponde a risultati da parte della Juventus, che ora avrà una bella occasione per correre così come il suo attaccante, che per difendere la sua piazza d’onore deve guardarsi dal sempre presente Olivier Giroud ma anche dalla crescita esponenziale dell’ex compagno bianconero Paulo Dybala, senza contare che anche Victor Osimhen ha ripreso la marcia. Insomma, vedremo come cambierà la classifica marcatori Serie A in questa interessante 29^ giornata.

QUANTI GIOCATORI IN CRESCITA!

Un dato curioso nella classifica marcatori Serie A riguarda il fatto che i calciatori in doppia cifra di gol sono diventati dodici: nelle ultime giornate abbiamo avuto una forte crescita nelle posizioni di rincalzo, basti pensare a Teun Koopmeiners che sul campo della Juventus ha segnato una doppietta e ha dunque toccato le 10 reti, confermando il fatto che i centrocampisti di Gian Piero Gasperini e dell’Atalanta segnano parecchio e sono di fatto degli attaccanti aggiunti.

Khvicha Kvaratskhelia sarà anche in sordina come tutto il Napoli, ma i 10 gol realizzati dal georgiano in questo campionato sono una cifra in scia con quanto fatto nella stagione da MVP, una quota che peraltro l’esterno offensivo può anche ritoccare; doppia cifra raggiunta anche da Albert Gudmundsson, brillante come il suo Genoa al netto dell’ultima sconfitta casalinga, e Joshua Zirkzee che è forse il volto principale di un Bologna che è concretamente in lotta per la Champions League e continua a tenere botta: scopriremo tutto tra poco, sarà molto intrigante vedere l’evoluzione di questa classifica marcatori Serie A dopo che si saranno giocate le partite valide per la 29^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 29^ GIORNATA

23 gol: Lautaro Martinez (Inter)

15 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

12 gol: Paulo Dybala (Roma), Olivier Giroud (Milan)

11 gol: Victor Osimhen (Napoli)

10 gol: Teun Koopmeiners (Atalanta), Romelu Lukaku (Roma), Albert Gudmundsson (Genoa), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Matias Soulé (Frosinone), Marcus Thuram (Inter), Joshua Zirkzee (Bologna)

9 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Hakan Calhanoglu (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Duvan Zapata (Torino), Andrea Pinamonti (Sassuolo)

8 gol: Ademola Lookman (Atalanta), Christian Pulisic (Milan)











