DIRETTA/ Roma Torino video streaming tv: pochi gol ed equilibrio in epoca recente (Serie A, 26 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA TORINO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Roma Torino allo stadio Olimpico evidenzia due squadre che negli ultimi tre incontri hanno presentato pochi gol e tanto equilibrio. Lo storico di questi tre incontri ha presentato due pareggi e una sola vittoria per la Roma in casa proprio del Torino. Il 13 novembre 2022 le due formazioni si sono accontentate di un pareggio con Karol Linetty ad aprire le danze mentre il serbo Nemanja Matic a chiuderle con un tiro preciso da fuori.

In mezzo, qualche istante prima, il rigore sbagliato dal grande ex di turno Andrea Belotti. Roma che riuscì a ottenere il successo in trasferta contro il Torino l’otto Aprile 2023 con l’esecuzione perfetta dagli 11 metri dell’argentino Paulo Dybala. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella della gara di andata di questo campionato, con le reti dei due bomber Romelu Lukaku e Duvan Zapata. Vedremo dunque come finirà questa sera… (Marco Genduso)

ROMA TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Torino sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Roma Torino sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

ROMA TORINO: DE ROSSI PER VOLARE!

Roma Torino, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. De Rossi sulla cresta dell’onda dopo le ultime vittorie, la qualificazione europea ottenuta contro il Feyenoord e la vittoria di Frosinone tengono i giallorossi in corsa per tutti gli obiettivi rimasti, fatta eccezione per la Coppa Italia persa nei quarti di finale contro la Lazio.

Il Torino ha perso un’occasione nel recupero contro la Lazio, granata sconfitti 0-2 nonostante un ottimo primo tempo ma per il Toro pesa, così come era accaduto in diverse altre partite, l’incapacità di andare in gol nei momenti chiave della partita. I granata restano in corsa per un posto in Europa ma serve un acuto importante in uno scontro diretto per le posizioni dal settimo posto in su, come può essere per la squadra di Juric questa trasferta capitolina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Roma Torino, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, Daniele De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Bove Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Tameze, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata.

ROMA TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

