Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, poi Berardi-Giroud (20^ giornata, 13-14 gennaio 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LAUTARO SEMPRE AL COMANDO

È una giornata importante per la classifica marcatori Serie A, perché inizia il girone di ritorno: dunque sabato 13 gennaio vivremo un’evoluzione della graduatoria per il titolo di capocannoniere avendo il quadro completo della prima metà di stagione. Come noto, al comando troviamo Lautaro Martinez: a segno contro il Verona, il Toro ha condotto l’Inter a laurearsi campione d’inverno e sul piano personale ha realizzato il gol numero 16 del suo straordinario campionato, che in proporzione potrebbe facilmente portarlo anche a superare i 20 gol.

Alle sue spalle, ci sono due calciatori a quota 9: Domenico Berardi è rimasto fermo ed è stato agganciato da Olivier Giroud, che ha trasformato un rigore a Empoli riprendendosi così il secondo posto nella classifica marcatori Serie A. Così facendo dunque il vantaggio di Lautaro Martinez è aumentato: sette reti di vantaggio sui principali inseguitori sono un ottimo bottino per l’argentino, ma adesso nel parlare della classifica marcatori Serie A bisogna anche valutare altri calciatori che stanno provando a risalire la corrente, vediamo di chi si tratta.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

La classifica marcatori Serie A è dunque comandata da Lautaro Martinez: oggi è giustamente considerato uno dei migliori attaccanti al mondo e se lo gode l’Inter, con cui l’argentino può ora superare il record di gol per singolo campionato che è di 21, centrato nelle ultime due stagioni a conferma della grande continuità. Per un motivo o per l’altro, né Berardi né Giroud appaiono in grado di andare a prenderlo, non essendo comunque bomber di razza: altri potrebbero farlo, ma nella classifica marcatori di Serie A sono parecchio distanti.

Romelu Lukaku ha segnato 8 gol per una Roma ancora troppo ondivaga, ma nella quale il belga ha certamente avuto un ottimo impatto; sono a quota 7 Dusan Vlahovic e Victor Osimheh, che hanno anche subito qualche stop fisico e stanno vivendo stagioni non straordinarie pur se comunque positive, anche se il nigeriano sta vivendo un calo sensibile rispetto alla vittoria del titolo di capocannoniere e adesso è anche impegnato in Coppa d’Africa, cosa che naturalmente può essere determinante per il suo bottino finale così come per il connazionale Ademola Lookman, che forse segnerà meno rispetto all’ottima Serie A scorsa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 20^ GIORNATA

16 gol: Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Olivier Giroud (Milan)

8 gol: Romelu Lukaku (Roma), Albert Gudmundsson (Genoa), Matias Soulé (Frosinone)

7 gol: Victor Osimhen (Napoli), Dusan Vlahovic (Juventus), Ademola Lookman (Atalanta), Hakan Calhanoglu (Inter), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Marcus Thuram (Inter), Joshua Zirzkee (Bologna)

6 gol: Nico Gonzalez (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Christian Pulisic (Milan), Andrea Colpani (Monza), Lorenzo Lucca (Udinese)











