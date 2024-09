CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MARCUS THURAM IN FUGA!

Si parla di classifica marcatori Serie A dopo la sosta per le nazionali: sabato 14 settembre il massimo campionato di calcio torna con la sua quarta giornata, e allora bisogna indagare su quali siano i calciatori che in questo momento si stanno giocando il titolo di capocannoniere occupato lo scorso anno da Lautaro Martinez, in questa stagione ancora a secco di gol ma con pochi minuti messi nelle gambe. I tifosi dell’Inter però possono stare tranquilli: se Lautaro deve ancora ingranare, Marcus Thuram ha già preso il largo e comanda la classifica marcatori Serie A con 4 gol, un inizio roboante per il francese che ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, di poter essere determinante.

Del resto il contributo che Marcus Thuram aveva dato allo scudetto dell’Inter era stato sotto gli occhi di tutti, anche se quella era la squadra in cui Lautaro Martinez era l’indiscusso terminale offensivo; sfruttando il lento recupero del compagno di reparto, il francese si è preso i campioni d’Italia almeno in queste prime giornate, ed è anche stuzzicato dal duello in famiglia con Khephren Thuram, arrivato alla Juventus anche se lui chiaramente non lotterà per la classifica marcatori Serie A. Ora però bisogna andare a scoprire in che modo stia procedendo questa graduatoria per il titolo di capocannoniere, anche se è presto per fare bilanci.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE IN DIVENIRE

La situazione nella classifica marcatori Serie A è chiaramente in divenire, perché abbiamo giocato solo tre giornate; tuttavia, sono già nove i calciatori che hanno segnato almeno due gol. Mateo Retegui è il primo inseguitore di Thuram, tre gol nelle prime due partite prima di bloccarsi come tutta l’Atalanta a San Siro, ma c’è la sensazione che l’italo-argentino possa segnare molti più gol rispetto a quelli realizzati con il Genoa, perché l’impostazione della Dea è diversa e soprattutto lui ha un anno di esperienza in più. Due reti poi per tanti protagonisti, a cominciare da Dusan Vlahovic: il serbo li ha realizzati entrambi nella vittoria di Verona.

Su di lui si può dire che le reti non gli siano mai mancate ma, almeno per come ha cominciato, la Juventus di Thiago Motta appare una squadra votata ad un calcio offensivo e Vlahovic è insostituibile là davanti, l’obiettivo del serbo diventa automaticamente quello di toccare quota 20 gol che è un traguardo già raggiunto ai tempi dell’esplosione con la Fiorentina. Vedremo poi quando dureranno, nella classifica marcatori Serie A, le vene realizzative di calciatori come Daniel Mosquera e Marco Brescianini.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

4 gol: Marcus Thuram (Inter)

3 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

2 gol: Marco Brescianini (Atalanta), Valentin Castellanos (Lazio), Emmanuel Gyasi (Empoli), Dennis Man (Parma), Daniel Mosquera (Verona), Dusan Vlahovic (Juventus)