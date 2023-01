Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen verso la 16^ giornata

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN CERCA LA FUGA!

La classifica marcatori di Serie A vede il nigeriano Victor Osimhen al comando e quindi virtualmente capocannoniere dopo le prime quindici giornate del massimo campionato, cioè naturalmente quelle disputate prima della lunghissima sosta per i Mondiali che terminerà oggi con le dieci partite della sedicesima giornata, spalmate dall’ora di pranzo fino a sera. Il centravanti del Napoli è reduce da grandi soddisfazioni sia di squadra sia livello individuale, come ad esempio la tripletta rifilata al Sassuolo e il suo primato è sensazionale perché, a causa dell’infortunio di inizio stagione, Osimhen non ha giocato sempre. Il nigeriano naturalmente trae beneficio dal fatto che il Napoli di Luciano Spalletti è una vera e propria macchina da gol.

In seconda posizione troviamo l’attaccante austriaco Marko Arnautovic del Bologna, che invece esemplifica un altro tipo di giocatore nella classifica marcatori di Serie A, cioè il bomber di riferimento che catalizza il gioco di una squadra medio-piccola; anche per lui i numeri sono eccellenti considerando che pure l’austriaco ha già dovuto saltare un paio di partite e quindi otto gol segnati sono un bilancio esaltante, a Bologna naturalmente confidano moltissimo su Arnautovic per disputare un buon campionato anche nella seconda metà del torneo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A vogliamo mettere poi in evidenza anche altri giocatori che occupano le posizioni di rilievo appena alle spalle del capocannoniere Osimhen e di Arnautovic. Un riferimento doveroso va fatto all’argentino Lautaro Martinez dell’Inter, che con sette gol segnati è il migliore attaccante in campionato dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che oggi daranno vita in prima serata alla super sfida contro la capolista Napoli e quindi pure con Osimhen, ma naturalmente è anche fresco campione del Mondo grazie al trionfo iridato della sua Argentina nella leggendaria finale dei Mondiali contro la Francia.

In compagnia di Lautaro Martinez a quota sette gol nella classifica marcatori di Serie A ci sono invece due nomi verosimilmente meno attesi, cioè il nigeriano Ademola Lookman dell’Atalanta e l’angolano M’Bala Nzola dello Spezia. Lookman è al primo anno nella nostra Serie A ma non sembra proprio aver patito l’adattamento al calcio italiano ed è il nuovo attaccante principe della Dea di Gian Piero Gasperini; Nzola invece gioca con lo Spezia fin dal gennaio 2020 e naturalmente è la punta di diamante per la squadra ligure, dal quale passano gran parte delle speranze di salvezza dello Spezia.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

9 gol: Osimhen (Napoli)

8 gol: Arnautovic (Bologna)

7 gol: Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Nzola (Spezia)

6 gol: Dzeko (Inter), Vlahovic (Juventus), Immobile (Lazio), Leao (Milan), Kvaratskhelia (Napoli), Dia (Salernitana), Beto (Udinese)











