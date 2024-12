DIRETTA ROMA ATALANTA, SFIDA TRA RANIERI E GASPERINI

La diretta Roma Atalanta si gioca stasera, lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 20:45, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Nel posticipo serale del lunedì i giallorossi, dodicesimi con tredici punti in classifica, ospitano i nerazzurri, seconda forza del torneo con ventotto punti, dopo aver rispettivamente strappato un pareggio in trasferta lo scorso giovedì contro il Tottenham grazie al colpo di testa siglato da Hummels nel recupero ed aver rifilato una goleada allo Young Boys vincendo fuori casa addirittura segnando ben sei gol.

Il ritorno in panchina di Claudio Ranieri, scelto per sostituire Juric, è l’ultimo tentativo effettuato dalla società per risollevare una squadra che sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative per utilizzare un eufemismo. Tuttavia, mister Gasperini non ha intenzione di concedere nulla, cercando piuttosto di strappare il primato al Napoli inanellando un altro successo.

DIRETTA ROMA ATALANTA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Nel posticipo di lunedì, per quanti non potrenno recarsi allo stadio, nessun problema: sarà comunque possibile assistere in chiaro alla diretta Roma Atalanta in tv sul Sky Calcio 1 o in diretta streaming video con Sky Go su tablet, computer e cellulari.

ROMA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il posticipo Roma Atalanta sta per comminciare in questo lunedì sera e proviamo quindi adesso a conoscere le scelte dei due allenatori tramite le probabili formazioni della vigilia. Privo dello squalificato Pisilli, Ranieri si affiderà al 3-5-2 con Svilar, Mancini, Hummels, N’Dicka, Celik, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino, Dovbyk e Dybala.

Il tecnico Gasperini dovrà invece ancora fare a meno degli infortunati Scamacca e Zappacosta optando per il 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Djimsiti, Hien e Kolasinac davanti in difesa, Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri a centrocampo, De Keletaere e Lookman da trequartisti per fornire supporto al centravanti che sarà Retegui.

ROMA ATALANTA, LE QUOTE

Per tutti coloro a cui piace scommettere sicuramente la diretta Roma Atalanta è una di quelle sfide che fnno gola, soprattutto perché potrebbero uscire risultati inaspettati fino a poche settimane fa, grazie anche all’arrivo di Claudio Ranieri nella Capitale. E’ utile quindi provare a studiare velocemente il pronostico e quali potrebbero essere le quote migliori. Goldbet, Betflag, Snai e Lottomatica vedono tutte i nerazzurri del tecnico Gasperini come potenziali vincitori visto che il 2 viene dato a 2.20. I giallorossi di mister Ranieri avrebbero invece più o meno le stesse chances di vittoria rispetto a quelle relative ad un pareggio, con l’1 fissato a 3.20 e l’x dato invece a 3.45.