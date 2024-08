CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, MATEO RETEGUI CAPOCANNONIERE

C’è già un uomo da solo al comando nella classifica marcatori Serie A, notizia che possiamo considerare decisamente interessante se si pensa che abbiamo lasciato alle nostre spalle solamente due giornate del nuovo campionato di Serie A 2024-2025, le quali tuttavia hanno esaltato Mateo Retegui, l’oriundo italo-argentino che si è subito trovato benissimo come terminale offensivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo essere giunto a Bergamo per sostituire di fatto l’infortunato Gianluca Scamacca, che ne avrà per diversi mesi.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: comandano in quattro con 2 gol (2^ giornata, 24 agosto 2024)

Mateo Retegui ha debuttato alla prima giornata con una doppietta contro il Lecce, poi ha segnato anche domenica scorsa contro il Torino e di conseguenza è solitario al comando della classifica marcatori Serie A con 3 gol verso la grande sfida di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter, che hanno invece al momento in Marcus Thuram l’attaccante di punta, a causa dell’affaticamento muscolare che sta condizionando il capocannoniere della scorsa Serie A, cioè Lautaro Martinez.

Classifica marcatori Serie A/ Lautaro capocannoniere, è lui il re dei bomber (38^ giornata, 23 maggio 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I PRIMI INSEGUITORI

Ecco allora che, alle spalle del capocannoniere Mateo Retegui, proprio Marcus Thuram fa parte del quintetto dei primi inseguitori dell’italo-argentino nella classifica marcatori di Serie A, composta ovviamente da tutti coloro che hanno finora 2 gol al proprio attivo. Il francese ci è riuscito grazie alla doppietta contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha risposto la settimana successiva con la doppietta a Verona, infiammando già quello che potrebbe essere anche un potenziale duello per lo scudetto fra Inter e Juventus.

Non abbiamo però finito di parlare dell’Atalanta, perché la doppietta al debutto a Lecce ha lanciato verso le posizioni nobili della classifica marcatori Serie A pure un altro nuovo acquisto estivo della Dea, cioè Marco Brescianini. Abbiamo poi un nome decisamente a sorpresa, cioè il colombiano Daniel Mosquera, che aveva firmato una doppietta per il Verona contro il Napoli, infine ha timbrato il cartellino in entrambe le giornate il rumeno Dennis Man, uomo simbolo dell’ottimo inizio del Parma.

Classifica marcatori Serie A/ Lautaro capocannoniere, rush finale per lui (37^ giornata, oggi 17 maggio 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VERSO LA 3^ GIORNATA

3 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

2 gol: Marcus Thuram (Inter), Marco Brescianini (Atalanta), Daniel Mosquera (Verona), Dennis Man (Parma), Dusan Vlahovic (Juventus)