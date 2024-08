VIDEO TORINO ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino ha la meglio sull’Atalanta in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i granata cercano di partire forte ma sparano subito alto sull’iniziativa di Lazaro già al 3′ ed i bergamaschi rispondono con Ederson, il quale viene invece annullato da Tameze e Milinkovic-savic intorno all’11’.

Gli uomini guidati dal tecnico Gasperini insistono e spezzano l’equilibrio di partenza al 26′ quando Retegui capitalizza con un colpo di testa vincente l’assist offertogli dal suo compagno Zappacosta. Tuttavia, la squadra allenata da mister Vanoli non si lascia abbattere e replica immediatamente al 30′ trovando il gol del pareggio grazie ad Ilic, ben liberato da Adams. Al 35′ Hien evita il sorpasso di Ricci ed i nerazzurri mancano una chance con Zappacosta che al 41′ fallisce un’altra opportunità insieme con De Ketelaere, incapace di combinare di meglio pure al 45’+1′.

In avvio di secondo tempo il belga chiama in causa MIlinkovic-Savic nuovamente al 46′ e sul fronte opposto Adams riesce invece a sbloccare il risultato grazie alla rete del vantaggio messa a segno ribadendo in rete le sfera respinta su un tiro di Zapata al 49′. Nel finale la Dea si rivede con Ederson al 59′ ma Milinkovic-Savic non si lascia cogliere di sorpresa così come anche su Pasalic al 60′ sul prosieguo della traversa colta da Retegui. Il suo corrispettivo Carnesecchi non è da meno al 63′ su Adams nonostante il palo centrato da De Ketelaere al 65′. Nel recupero il solito Milinkovic-Savic si prende la scena parando il calcio di rigore battuto da Pasalic al 90’+6′ e fischiato per un fallo di Lazaro commesso nei confronti di Cassa su segnalazione del VAR.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Rapuano, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente llic al 40′, Zapata all’89’ e Milinkovic-Savic al 90’+1′ da un lato, Pasalic al 29′, Hien al 38′, Djimsiti al 77′ e Zaniolo al 90’+7′ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questa seconda giornata di campionato permettono al Torino di raggiungere quota 4 nella classifica della Serie A mentre l’Atalanta viene scavalcata, restando appunto ferma a 3 punti.

