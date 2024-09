CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IN DUE AL COMANDO!

Con la classifica marcatori Serie A entriamo nella quinta giornata, che inizia venerdì 20 settembre con i primi due anticipi: situazione ancora in divenire e per il momento il trono di capocannoniere è diviso tra due giocatori, quel Marcus Thuram partito fortissimo per l’Inter e Mateo Retegui che, arrivato in fretta e furia all’Atalanta per prendere il posto dell’infortunato Gianluca Scamacca, ha avuto un avvio che forse nemmeno lui avrebbe immaginato. Per entrambi i gol sono 4: Thuram e Retegui guardano tutti dall’alto in basso nella classifica marcatori Serie A, ma bisogna dire che si sono staccati altri due giocatori che ora inseguono.

Entrambi rappresentano delle sorprese, sia pure in modo diverso: Valentin Castellanos perché in pochi pensavano che potesse ereditare il ruolo di attaccante titolare della Lazio lasciato vacante da un certo Ciro Immobile, Florian Thauvin perché gli anni migliori sembravano ormai alle spalle tra un infortunio e l’altro. Entrambi invece hanno dimostrato, o comunque lo stanno facendo in queste settimane, di poter fare la differenza e sì, attualmente possono giocarsi il titolo di capocannoniere nella classifica marcatori Serie A; ora però vedremo come cambierà lo scenario con le partite della quinta giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LO STATO DELL’ARTE

Parlando ancora della classifica marcatori Serie A bisogna dire che attualmente sono 18 i calciatori che hanno segnato almeno due gol: una lunga lista di giocatori con due reti all’attivo e che naturalmente è difficile da analizzare nella sua totalità, certamente però possiamo parlare di alcuni nomi che spiccano sugli altri e per esempio dire che il Napoli, che sabato fa visita alla Juventus in uno dei due big match della quinta giornata (l’altro è il derby di Milano), ha tre elementi con due reti che sono gli attesi Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia ma anche il chiacchierato Giovanni Di Lorenzo, alla fine rimasto tra le fila dei partenopei dopo un’estate in cui l’addio sembrava fatto.

Anche Dusan Vlahovic occupa nella classifica marcatori Serie A una posizione consona, ma va anche detto che il serbo, dopo un bell’avvio e la doppietta di Verona, si è un po’ spento e non è stato particolarmente incisivo come del resto tutta la Juventus, che non è riuscita a segnare nelle ultime due partite. Le sorprese a quota due sono certamente Ange-Yoan Bonny per il Parma e Casper Tengstedt per il Verona, quest’ultimo ha raggiunto il compagno di reparto Daniel Mosquera che all’esordio aveva punito il Napoli con una doppietta nell’incredibile 3-0 a favore degli scaligeri.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

4 gol: Mateo Retegui (Atalanta), Marcus Thuram (Inter)

3 gol: Valentin Castellanos (Lazio), Florian Thauvin (Udinese)

2 gol: Romelu Lukaku (Napoli, Boulaye Dia (Lazio), Ange-Yoan Bonny (Parma), Marco Brescianini (Atalanta), Patrick Cutrone (Como), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emmanuel Gyasi (Empoli), Moise Kean (Fiorentina), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Lorenzo Lucca (Udinese), Dennis Man (Parma), Daniel Mosquera (Verona), Casper Tengstedt (Verona), Dusan Vlahovic (Juventus)