CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, Vlahovic è in crisi

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SOTTO LE ASPETTATIVE

Un attaccante dal quale ci si aspettava di più nella classifica marcatori di Serie A è invece senza alcuna ombra di dubbio Dusan Vlahovic della Juventus, che troviamo a quota otto gol. Per descrivere questa difficile stagione basterebbe già forse questo dato, se si pensa che nei due precedenti campionati Dusan Vlahovic aveva segnato rispettivamente 21 e 24 gol. I problemi per l’attaccante sono stati legati anche agli infortuni, perché in effetti Vlahovic ha saltato nove partite, tuttavia otto gol in venti presenze e la media di una rete segnata ogni 192 minuti sono comunque dati negativi per un bomber di razza come Vlahovic, dal quale si vorrebbe decisamente di più.

Il dato più imbarazzante però è quello di un trend in enorme peggioramento: Vlahovic aveva già segnato quattro gol al 31 agosto 2022, poi ne ha aggiunti ancora un paio entro metà ottobre ma da allora ha segnato solamente in una partita, cioè in occasione della doppietta contro la Salernitana del 7 febbraio scorso, giorno dal quale sono passati ormai più di due mesi a secco in Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSIMHEN RESISTE!

La classifica marcatori di Serie A vede sempre saldamente al comando nonostante il recente infortunio il nigeriano Victor Osimhen, che salvo clamorose rimonte sembra già inattaccabile nel ruolo di capocannoniere dopo le prime ventinove giornate del massimo campionato come saldo è il primato del Napoli nella classifica che più conta. Insomma, sotto ogni punto di vista questa per Osimhen e per tutto il Napoli promette di essere una stagione memorabile. Parlando a livello individuale, Osimhen si è fermato nelle ultime giornate a causa ovviamente dell’infortunio, ma resta netto il suo dominio nella classifica marcatori di Serie A con i gol in precedenza segnati con impressionante costanza ad ogni giornata, fino a toccare quota 21 gol già al proprio attivo in questo campionato.

Nella classifica marcatori di Serie A troviamo poi al secondo posto un altro attaccante di spicco del campionato italiano e fresco campione del Mondo con l’Argentina. Il riferimento va ovviamente a Lautaro Martinez, il Toro argentino che a dicembre ha vinto il Mondiale e poi è tornato all’Inter con la carica di questo trionfo. In seguito tuttavia è cominciato un periodo decisamente più negativo, l’Inter è tornata a brillare con il meraviglioso successo di Lisbona in Champions League ma Lautaro Martinez è fermo ormai da tempo a quota 14 gol, che rendono decisamente complicato immaginare l’avvicinamento ad Osimhen nella classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Attenzione poi ad alcuni nomi intriganti nella classifica marcatori di Serie A, almeno per quanto riguarda la lotta verosimilmente per il secondo posto. Immediatamente alle spalle di Lautaro Martinez c’è il connazionale di Victor Osimhen, cioè l’altro nigeriano Ademola Lookman, l’attaccante dell’Atalanta che nel mese di gennaio ha fatto faville con addirittura cinque gol in campionato, punta di diamante della Dea di Gian Piero Gasperini, che però poi si è sostanzialmente fermato ma comunque è sul terzo gradino del podio con 13 gol, dal momento che alle spalle di Osimhen nessuno sta segnando con continuità in questo campionato.

A pari merito con Lookman c’è un altro africano, cioè M’Bala Nzola, che è un altro nome di spicco nella classifica marcatori di Serie A, per il bene dello Spezia che si gode un attaccante con già ben tredici gol al proprio attivo in questo campionato, una risorsa di fondamentale importanza nella corsa verso la salvezza che vede ancora invischiati i liguri, anche se in questo momento con il quartultimo posto lo Spezia sarebbe salvo. L’attaccante angolano classe 1996 è fondamentale per lo Spezia: in campionato M’Bala Nzola segna al ritmo di un gol ogni circa 160 minuti giocati. Questi sono allora i quattro nomi sul podio per il titolo di capocannoniere, la classifica marcatori della Serie A 2022-2023 tuttavia sembra avere già emesso il suo verdetto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

21 gol: Osimhen (Napoli)

14 gol: Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: Lookman (Atalanta), Nzola (Spezia)

12 gol: Kvaratskhelia (Napoli)

11 gol: Dybala (Roma)

10 gol: Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Dia (Salernitana), Beto (Udinese), Immobile (Lazio)











