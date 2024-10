CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UNA COPPIA AL COMANDO!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con la classifica marcatori Serie A: siamo nell’ottava giornata che prende il via sabato 19 ottobre, come sappiamo si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e la situazione è davvero interessante, perché al momento il titolo di capocannoniere se lo dividono due giocatori che stanno viaggiando a un gol esatto a partita. La cosa ancora più curiosa è che sia Mateo Retegui, a segno due volte con l’Italia nella finestra della Nations League, che Marcus Thuram hanno realizzato una tripletta nell’ultima giornata: stanno dunque viaggiando in sincrono e questo rende ancora più intrigante il loro duello, che però può coinvolgere altri giocatori.

Intanto per entrambi si tratta della stagione che potremmo definire della consacrazione: se Retegui ha già segnato lo stesso numero di reti che aveva garantito lo scorso anno al Genoa, e lo ha fatto quando mancano ancora 30 giornate al termine del campionato, Thuram sta guidando l’Inter “in vece” di Lautaro Martinez, che probabilmente deve ancora tornare al 100% ma nel frattempo può dormire sonni tranquilli per le grandi prestazioni del francese. Dunque per la classifica marcatori Serie A abbiamo una corsa a due o comunque un trono condiviso, ma il capocannoniere al termine dell’anno potrebbe essere un nome diverso…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nella classifica marcatori Serie A comandano Mateo Retegui e Marcus Thuram, ma il titolo di capocannoniere per il momento se lo giocano anche Dusan Vlahovic e Christian Pulisic: per entrambi abbiamo 5 gol, lo statunitense sta diventando ancora più determinante sotto porta aspettando i gol degli altri (da Alvaro Morata a Rafael Leao) mentre Vlahovic rimane il principale terminale offensivo di una Juventus che ha altre armi nel proprio arsenale ma sta perdendo i pezzi, il serbo sta facendo bene ma deve assolutamente iniziare a concretizzare maggiormente le occasioni, perché non sono pochi gli errori anche grossolani.

Alle loro spalle ecco la sorpresa Patrick Cutrone, che più che altro era atteso alla consacrazione e potrebbe averla trovata con il Como, ma adesso dovrà dimostrare di poter essere concreto e con questi numeri anche nel lungo periodo, perché senza le sue reti i lariani, che pure possono contare su Andrea Belotti, potrebbero affondare. Tanti i giocatori che nella classifica marcatori Serie A hanno segnato 3 gol; tra questi purtroppo dobbiamo citare Duvan Zapata, che nella partita contro l’Inter si è gravemente infortunato e ha terminato in anticipo la sua stagione. Un grande peccato: ora il Torino dipende da Ché Adams e Antonio Sanabria, attacco che forse è troppo leggero per tenere i granata in alta classifica.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 8^ GIORNATA

7 gol: Mateo Retegui (Atalanta), Marcus Thuram (Inter)

5 gol: Christian Pulisic (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus)

4 gol: Patrick Cutrone (Como)

3 gol: Albert Gumdundsson (Fiorentina), Romelu Lukaku (Napoli), Valentin Castellanos (Lazio), Boulaye Dia (Lazio), Florian Thauvin (Udinese), Ché Adams (Torino), Santiago Castro (Bologna), Artem Dovbyk (Roma), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Lorenzo Lucca (Udinese), Dennis Man (Parma), Daniel Mosquera (Verona), Casper Tengstedt (Verona), Duvan Zapata (Torino)