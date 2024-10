DIRETTA ITALIA ISRAELE, RISCATTARE IL PARI COL BELGIO

La partita di Nations League più seguita nel nostro Paese per questa quarta giornata del torneo continentale sarà senza ombra di dubbio la diretta Italia Israele, gara in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 presso lo Stadio Friuli di Udine. Come si può immaginare, gli Azzurri hanno voglia di ritrovare il successo dopo il mezzo passo falso patito all’Olimpico lo scorso giovedì avendo pareggiato per 2 a 2 in casa contro il Belgio soprattutto a causa dell’inferiorità numerica maturata sul finire del primo tempo per colpa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Lorenzo Pellegrini.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti è ben consapevole di come il rendimento dei suoi calciatori sia stato falsato dall’episodio insieme con i gol subiti su azioni da calcio piazzato e punta a correggere queste incertezze nel corso degli ultimi allenamenti prima di tornare in campo. Un altro successo permetterebbe all’Italia di continuare a guidare la classifica del gruppo 2 della Lega in vetta solitaria. Pensando invece agli ospiti, anche Israele vorrebbe tornare a sorridere dopo il poker subito contro la Francia. La direzione di questo incontro è stata affidata a Ricardo de Burgos, arbitro spagnolo che sarà coadiuvato dagli assistenti Iker De Francisco ed Alfredo Rodriguez Moreno oltre a Pablo González Fuertes nel ruolo di quarto uomo.

DIRETTA ITALIA ISRAELE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Italia Israele sarà come di consueto garantita dalla RAI, l’emittente nazionale che trasmette appunto tutte le gare della Nazionale maggiore di calcio. Nello specifico, chi vorrà seguire la partita potrà sintonizzarsi direttamente sul canale RAI 1 e questo match potrà essere seguito anche via streaming tramite il sito di Rai Play.

ITALIA ISRAELE, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Italia Israele, analizziamo insieme quelle che potrebbero essere le scelte dei due commissari tecnici per i rispettivi undici da schierare in campo a Udine. Privo ovviamente dello squalificato Lorenzo Pellegrini, che è stato appunto espulso nel primo tempo della sfida pareggiata contro il Belgio all’Olimpico, mister Luciano Spalletti schiererà un 3-5-2 in cui il centrocampo sarà composto da Frattesi, Fagioli e Tonali nel mezzo con Bellanova ed Udogie lungo le fasce. In attacco Retegui sarà supportato da Raspadori mentre in difesa, davanti a Donnarumma, ci saranno Gatti, Buongiorno e Calafiori.

Le probabili formazioni degli ospiti allenati da Ran Ben Shimon rivelano invece un 4-2-3-1 con Baribo unica punta centrale davanti a Abada, Peretz e Gloukh sulla trequarti. In mediana dovrebbero esserci Kanikovski ed Abu Fani mentre in difesa, a protezione dell’estremo difensore Gerafi, dovrebbero essere schierati Feingold, Nachmias, Shlomo ed infine Leidner.

DIRETTA ITALIA ISRAELE, LE QUOTE

I pronostici offerti dalle maggiori agenzie di scommesse sportive permettono di analizzare la diretta Italia Israele anche sotto questo aspetto. In generale, gli azzurri del ct Spalletti vengono dati favoriti da praticamente tutti i bookmakers: per Snai ad esempio l’1 viene pagato appena 1.19 così come per Planetwin, oltre a quotare il pareggio a 6.75 ed il successo israeliano addirittura a 13. Difficile dunque che i biancoblu possano strappare un successo esterno contro gli italiani secondo questi dati.