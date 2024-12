CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI E THURAM APPAIATI

Con la classifica marcatori Serie A siamo arrivati alla 18^ giornata, e dunque si conclude oggi l’anno solare: c’è una bella novità perché il posticipo che l’Inter ha vinto contro il Como ha permesso a Marcus Thuram di riprendersi quel trono di capocannoniere che aveva abbandonato qualche settimana fa a favore di Mateo Retegui. L’Atalanta vola ma il suo bomber ha frenato, così Thuram ne ha approfittato e si è portato a quota 12 gol, agganciando il collega per un titolo attualmente condiviso; sarà ora interessante scoprire se uno dei due riuscirà a prendere vantaggio, presentandosi all’inizio del 2025 con il primo posto solitario nella classifica marcatori Serie A.

Due in testa, tre in doppia cifra: nell’ultima giornata di campionato ha segnato anche Moise Kean (su rigore) che così per la prima volta è arrivato in doppia cifra in Italia, ma nonostante la sua rete all’inizio della partita la Fiorentina ha perso la seconda partita consecutiva, scivolando a -9 dall’Atalanta anche se con una gara in meno. Adesso però dobbiamo concentrarci sulla classifica marcatori Serie A perché ci sono tanti altri temi interessanti che dobbiamo provare a sviluppare, lanciandoci verso la 18^ giornata che, ricordiamo, è la penultima nel girone di andata di questo appassionante campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SI CONCLUDE L’ANNO SOLARE

Stiamo allora analizzando la classifica marcatori Serie A, che vede al comando due calciatori: è una bella lotta quella tra Marcus Thuram e Mateo Retegui, entrambi hanno avuto alti e bassi nel corso del girone di andata e la loro sfida si riflette anche sul campionato, perché l’Atalanta si trova al primo posto ma virtualmente l’Inter potrebbe agganciare la Dea, visto che la Beneamata deve recuperare la partita di Firenze. Che gli orobici siano alla stagione della consacrazione, tornando anche a essere una straordinaria macchina da gol, è confermato dal fatto che al quarto posto nella classifica marcatori Serie A ci sia Ademola Lookman: per lui le reti a referto sono 9.

Il nigeriano è riuscito a staccare Dusan Vlahovic, che non è riuscito a segnare nel ritorno alla vittoria della Juventus: la stagione del serbo continua a procedere tra spizzichi e bocconi, è indubbio che Vlahovic possa avere più gol nelle corde ma il suo contributo lo sta fornendo, nel frattempo però la Juventus trova altri modi di mettere la palla in porta e infatti a Monza hanno deciso Weston McKennie e Nico Gonzalez. Vedremo adesso come cambierà ulteriormente la classifica marcatori Serie A in una 18^ giornata che prende il via con le partite di sabato 28 dicembre.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 18^ GIORNATA

12 gol: Marcus Thuram (Inter), Mateo Retegui (Atalanta)

10 gol: Moise Kean (Fiorentina)

9 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

7 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio)

6 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Lorenzo Lucca (Udinese), Romelu Lukaku (Napoli), Andrea Pinamonti (Genoa)