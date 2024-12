DIRETTA INTER COMO: I TESTA A TESTA

A distanza di undici anni torna a giocarsi la diretta Inter Como a San Siro, sarà un piacere rivivere gli eventi più importanti di questa rivalità sapendo che conta la bellezza di 26 precedenti, una situazione ideale per i nostri testa a testa di tipo storico dove cercheremo di capire chi è la favorita sotto questo punto di vista tra le due squadre. Cominciamo subito con il dire che su 26 partite prima di quella che andremo a commentare, l’Inter ne ha vinte 17.

Poi abbiamo tre segni X e solo sei vittorie invece perla squadra sul lago. Questo significa che i nerazzurri hanno un dominio schiacciante ma sarà davvero cosi anche oggi? Spostiamoci nel prossimo aggiornamento dove vedremo insieme le statistiche pre match della diretta di Inter Como, match che ha un sottobosco di numeri da analizzare insieme prima di immergerci nel rettangolo verde. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA INTER COMO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Inter Como sarà fornita dai canali della televisione di stato: per la precisione vi dovrete rivolgere a Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ai numeri 201 e 202 del decoder, ma anche a Sky Sport 251, l’appuntamento sarà riservato agli abbonati che avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Altra opzione per assistere al match di Serie A, e sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento, è come sempre la piattaforma DAZN.

INTER COMO: INZAGHI SFIDA FABREGAS!

Eccoci alla diretta Inter Como, che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 23 dicembre e chiude ufficialmente la 17^ giornata di Serie A 2024-2025: la sfida tra Simone Inzaghi e Cesc Fabregas è una sorta di Davide contro Golia, perché da una parte troviamo i campioni d’Italia in carica e una squadra che ha almeno un piede negli ottavi di Champions League, una corazzata del calcio italiano ma oggi super competitiva anche in Europa, capace di vincere 6-0 sul campo della Lazio, e dall’altra una realtà provinciale che non conosceva la Serie A da 21 anni, impegnata nella difficilissima lotta per evitare la retrocessione dopo una sola stagione.

Tuttavia, attenzione al Como: nell’ultima giornata i lariani hanno battuto la Roma, certamente squadra in crisi ma pur sempre dai valori molto più alti, e lo hanno fatto nei minuti di recupero non accontentandosi di un pareggio che sarebbe stato comunque positivo. Tre punti di fondamentale importanza per respirare e, eventualmente, accettare senza troppi drammi una sconfitta a San Siro. Sempre che arrivi nella diretta Inter Como, ed è quello che scopriremo tra poco; nel frattempo andiamo a considerare le possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questo Monday Night.

PROBABILI FORMAZIONI INTER COMO

Dopo l’ampio turnover di Coppa Italia, per la diretta Inter Como Inzaghi torna a proporre i titolari ma deve fare i conti con gli acciacchi di Acerbi, Pavard e Barella: in difesa dunque dovrebbe essere in campo la linea con Bisseck, De Vrij e Alessandro Bastoni a protezione di Sommer, mentre a centrocampo la mezzala – con la conferma di Calhanoglu regista e Mkhitaryan sul centrosinistra – sarà uno tra Zielinski e Frattesi, e il polacco parte favorito. Dumfries agirà sulla corsia destra e Dimarco sarà a sinistra, davanti si ricompone la grande coppia gol formata ovviamente da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Fabregas ha perso Alberto Moreno, dunque nella diretta Inter Como sarà ancora Federico Barba, come già contro la Roma, ad agire da terzino sinistro; difesa poi classica con Reina in porta, Van der Brempt a destra e i due centrali Goldaniga e Kempf, a centrocampo potrebbe tornare titolare Sergi Roberto che farebbe reparto con l’ormai intoccabile Engelhardt. Come sempre il dubbio di Fabregas riguarda il centravanti, e anche per San Siro sembra che Belotti abbia una marcia in più rispetto a Cutrone; sulla trequarti invece tutti confermati, dunque Nico Paz al centro con Strefezza e Fadera che partiranno larghi, potendo anche scambiarsi le corsie nel corso della partita.

INTER COMO: PRONOSTICO E QUOTE

Come potevamo aspettarci, i bookmaker che hanno analizzato la diretta Inter Como hanno emesso quote totalmente favorevoli ai nerazzurri: è davvero netta la differenza, secondo la Snai, tra il segno 1 per la vittoria dell’Inter e il segno 2 per il successo del Como, i due valori corrispondono infatti a 1,22 e 12,00 volte la posta in palio. Comunque alta anche la vincita che intaschereste con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi garantirebbe un guadagno da 6,25 volte la giocata.