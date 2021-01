CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere CR7, mentre i bomber del Napoli…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I BOMBER DEL NAPOLI

Osservando la classifica marcatori della Serie A, così fissata alla vigilia della 19^ giornata di campionato, non possiamo non notare il gran passo avanti fatto dai giocatori del Napoli, che dunque si stanno facendo sempre più protagonisti ai gradini più alti della lista. Merito senza dubbio è dello straordinario 6-0 servito contro la Fiorentina nel corso della precedente giornata, dove pure sono riusciti ad andare a segno Insigne (doppietta), Demme, Lozano, Zielinski e Politano. Parecchi big dello squadrone di Gattuso sono dunque riusciti a migliorare il proprio score e il proprio piazzamento nella classifica dei marcatori: specialmente Insigne che ora è settimo in lista con ben 9 reti. Sicuramente è un buon momento per l’attacco azzurro, ma pure è forte il timore che questo trend positivo possa spezzarsi in questo fine settimana. Non scordiamo che a programma per il turno vi è la sfida tra Verona e Napoli: gli azzurri affrontano dunque domenica la seconda miglior difesa del campionato. Non sarà facile superare il muro di Juric ma chissà che qualcosa possa andare a segno e dunque scalare ancora la vetta della classifica dei marcatori. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CR7 SEMPRE IN VETTA

Entrando nel vivo della 19^ giornata di campionato, tocca ora dare uno sguardo anche alla classifica dei marcatori della Serie A per ritrovare l’attuale capocannoniere della prima serie di calcio italiano, come i suoi rivali, che approfitteranno del fine settimana per rubargli lo scettro. Alla vigilia di un nuovo fine settimana di grandi emozioni, ecco che per la graduatoria dei migliori bomber dobbiamo oggi ancora parlare di Cristiano Ronaldo, re del gol per la Serie A come pure per la Juventus. Benchè il lusitano sia a secco di gol nelle ultime due giornate, pure con 15 reti segnate è lui il capocannoniere del primo campionato italiano: e pure vanta alle sue spalle un buon vantaggio sui primi rivali nella classifica dei marcatori di Serie A. Cr7 dunque per il momento non ha di preoccuparsi e magari tornerà al gol pure domani pomeriggio, in occasione del match contro il Bologna a Torino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI CR7

Come accennato prima, nella classifica dei marcatori della Serie A, il capocannoniere Cristiano Ronaldo, non ha grandi preoccupazioni di venir superato in vetta: pure il panorama di avversari è sempre molto ampio. Graduatoria alla mano ricordiamo infatti che al secondo gradino e con 12 gol segnati a testa troviamo ancora Immobile della Lazio e Lukaku dell’Inter: due giocatori in ottime condizioni e che pure stanno segnando gol con grande costanza, il biancoceleste soprattutto (a segno anche nel Derby con la Roma). A far loro compagnia sempre con 12 gol è poi anche l’ex leader di questa speciale classifica, Zlatan Ibrahimovic: il bomber del Milan, tornato in campo solo lo scorso lunedì, dopo quasi 60 giorni di stop per infortunio, ha subito recuperato terreno in graduatoria, segnando una bellissima doppietta al Cagliari. Dietro al trio, pure i bomber impazienti di farsi vedere al vertice della classifica dei marcatori di Serie A non mancano: ecco Joao Pedro e Muriel a quota 10 reti, come anche Insigne e Belotti, fermi a quota 9 gol. Chissà chi si metterà già in luce quest’oggi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

15 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol: Lukaku (Inter), Immobile (Lazio), Ibrahimovic (Milan)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari), Muriel (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Belotti (Torino), Nzola (Spezia), Insigne (Napoli)

8 gol: Mkhitaryan (Roma), Lozano (Napoli)



