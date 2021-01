Classifica marcatori Serie A/ Cristiano Ronaldo capocannoniere (15^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: È SEMPRE SFIDA RONALDO-LUKAKU…

La classifica marcatori di Serie A ha registrato ben pochi scossoni nelle sue prime posizioni nella scorsa giornata giocata prima di Natale, di conseguenza ci presentiamo nel 2021 con Cristiano Ronaldo capocannoniere a quota 12 gol segnati davanti a Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, che lo inseguono rispettivamente al secondo posto a quota 11 e sul terzo gradino del podio con 10 reti. Paradossalmente però il Natale più amaro è toccato proprio al capocannoniere CR7, che contro la Fiorentina non è riuscito a raddrizzare una serata nera per tutta la Juventus. Cristiano Ronaldo continua ad essere il leader nella classifica marcatori, traguardo importante per chi ha già conquistato il trono di re del gol sia in Inghilterra sia in Spagna, ma naturalmente adesso è un’altra la classifica che inizia a destare qualche preoccupazione in casa Juventus. I due discorsi comunque sono strettamente legati: serviranno i gol di CR7 per risalire posizioni anche nella classifica “vera”, dove i bianconeri inseguono il decimo scudetto consecutivo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DI CRISTIANO RONALDO

La classifica marcatori di Serie A vede alle spalle di Cristiano Ronaldo due autorevolissimi inseguitori quali Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, simboli delle due squadre milanesi che per ora sono in primo piano anche nella lotta per lo scudetto. L’Inter arriva dalla vittoria di Verona, anche se al Bentegodi il belga non ha segnato, lasciando il palcoscenico al suo collega di reparto Lautaro Martinez e alla prima rete stagionale di Milan Skriniar: il ruolo di Lukaku resta comunque naturalmente fondamentale, non solo in termini di gol segnati perché ‘Big Rom’ è un uomo squadra sotto ogni punto di vista. Per Zlatan Ibrahimovic invece ormai da qualche settimana dobbiamo ripetere lo stesso ritornello: 10 gol segnati in sei partite giocate sono un dato mostruoso, ma che preoccupa per il gran numero di incontri segnati. Il Milan però è capolista lo stesso e segna a raffica: sembra quasi incredibile a dirsi ripensando a come stavano i rossoneri fino all’inizio della pandemia, ma c’è vita anche oltre Ibra…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

12 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

11 gol: Lukaku (Inter)

10 gol: Ibrahimovic (Milan)

9 gol: Immobile (Lazio), Belotti (Torino)

8 gol: Joao Pedro (Cagliari)

7 gol: Muriel (Atalanta), Mkhitaryan, Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Berardi (Sassuolo), Nzola (Spezia)

6 gol: Soriano (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Lozano (Napoli), Dzeko (Roma), Caputo (Sassuolo)



