Classifica marcatori Serie A/ Già in 4 per il titolo di capocannoniere! 2^ giornata

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DZEKO SI RIPETE ANCHE OGGI?

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale e tocca dunque subito andare a vedere che sta succedendo nella classifica dei marcatori della Serie A. Alla vigilia della 2^ giornata della prima serie del calcio italiano, lista alla mano, troviamo in cima alcuni nomi a sorpresa, con diversi giocatori che forse non paiono sulla carta i primi indiziati al titolo di capocannoniere alla fine della stagione: nulla di inusuale, se teniamo presente che fin qui sono stati disputati solo 90 minuti del campionato 2021-22.

Di fatto figurano nella classifica coloro che hanno segnato uno o più gol nella prima giornata: vi è dunque ancora tempo anche per i grandi del gol per emergere nella classifica dei marcatori della Serie A. Pure alla vigilia del 2^ turno vediamo che a contendersi il titolo di capocannoniere per ora sono in quattro: ecco allora De Silvestri del Bologna e Joao Pedro del Cagliari ma anche Veretout della Roma e Zaccagni del Verona, tutti a quota 2 gol a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI IN GOL AL DEBUTTO?

Pure alle spalle dei primi 4 nomi della classifica dei marcatori della Serie A (di cui alcuni forse ci sorprendono appena), ecco che alla vigilia del 2^ giornata di campionato, la composizione della lista è variegata e molto ampia: in molti sono andati a segno al debutto e chissà chi di questi oggi uscirà a trovare il bis e magari contendere il titolo di capocannoniere. Segnaliamo allora tra coloro che hanno segnato un solo gol nella prima giornata di campionato Calhanoglu, Dzeko e Vidal per l’Inter ma pure Djuricic, Raspadori e Traorè per il Sassuolo, fino a Brahim Diaz per il Milan.

A far loro compagnia anche Gyasi e Bastoni dello Spezia , Insigne ed Elmas per il Napoli e Milenkovic della Fiorentina, come anche Arnautovic del Bologna, Mkhitaryan della Roma e Bonazzoli e Coulibaly della Salernitana. Sempre a quota 1 per la classifica dei marcatori della Serie A Pereyra e Deulofeu dell’Udinese e Bandinelli dell’Empoli, mentre per la Lazio Milinkovic Savic, Lazzari e Immobile e per la Juventus Dybala e Cuadrado: con loro anche Belotti del Torino e Muriel e Piccoli della Dea. Davvero nono sono stati pochi i marcatoti per la prima giornata di campionato: chissà chi andrà a centro giù nel secondo turno!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 gol: L. De Silvestri (Bologna), J. Veretout (Roma), M. Zaccagni (Verona).

1 gol: L. Muriel (Atalanta), R. Piccoli (Atalanta), M. Arnautovic (Bologna), F. Bandinelli (Empoli), N. Milenkovic (Fiorentina), H. Calhanoglu (Inter), E. Dzeko (Inter), M. Skriniar (Inter), A. Vidal (Inter), J. Cuadrado (Juventus), P. Dybala (Juventus), C. Immobile (Lazio), M. Lazzari (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio), Elmas (Napoli), L. Insigne (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma), F. Bonazzoli (Salernitana), M. Coulibaly (Salernitana), F. Djuricic (Sassuolo), G. Raspadori (Sassuolo), H. J. Traore (Sassuolo), A. Belotti (Torino), G. Deulofeu (Udinese), R. Pereyra (Udinese)

