CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COPPIA NERAZZURRA AL COMANDO

Entrando nella sesta giornata di campionato, la classifica marcatori Serie A vedo al comando due attaccanti che condividono il trono di capocannoniere, nel segno del nerazzurro, dal momento che parliamo di Marcus Thuram per l’Inter e Mateo Retegui per l’Atalanta. Thuram però è fermo ai quattro gol segnati tutti nel mese di agosto, compresa la doppietta rifilata proprio ai cugini bergamaschi, poi è arrivato un mese di settembre più difficile per l’Inter, in particolare proprio in attacco dal momento che hanno segnato solamente gli esterni Dumfries e Dimarco, vedremo allora se il figlio d’arte si sbloccherà a Udine.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Retegui-Thuram in testa! (5^ giornata, 20 settembre 2024)

Mateo Retegui invece è arrivato a Bergamo per rimpiazzare l’infortunato Scamacca e dobbiamo dire che la mossa ha funzionato, dal momento che l’oriundo italo-argentino ha già segnato quattro gol, ultimo dei quali due settimane fa contro la Fiorentina, anche se poi c’è stato il calcio di rigore sbagliato contro l’Arsenal in Champions League. L’acquisto è stato comunque azzeccato da parte dell’Atalanta e Retegui potrà approfittare del gioco offensivo di Gian Piero Gasperini per spiccare il volo, anche nella classifica marcatori Serie A.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Marcus Thuram, Retegui insegue (4^ giornata, 10 settembre 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CI SONO QUATTRO INSEGUITORI

Ovviamente per ora le differenze sono ancora minime, ecco allora che alle spalle della coppia di capocannonieri c’è un quartetto di inseguitori a quota tre gol segnati a testa finora per la classifica marcatori Serie A. Qui la prima citazione potrebbe andare a Christian Pulisic, sia perché lo statunitense ha segnato nel derby, sia perché il Milan scenderà in campo già stasera contro il Lecce a San Siro nel primo anticipo della sesta giornata, per cui Pulisic potrebbe anche passare (almeno) una notte al comando in caso di gol.

Ecco poi Valentin Castellanos, che per il momento sta riuscendo a non far rimpiangere una leggenda come Ciro Immobile in casa Lazio, Florian Thauvin che è stato sicuramente l’uomo copertina dell’ottimo inizio di campionato da parte dell’Udinese (che domani ospiterà l’Inter) ed infine Daniel Mosquera, che alla prima giornata fu il mattatore del trionfo del Verona contro il Napoli, ma non si è fermato lì. Come cambierà nell’ultimo turno del mese di settembre la classifica marcatori Serie A?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Thuram capocannoniere, l'addio di Immobile (3^ giornata, 31 agosto 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

4 gol: Mateo Retegui (Atalanta), Marcus Thuram (Inter)

3 gol: Valentin Castellanos (Lazio), Christian Pulisic (Milan), Florian Thauvin (Udinese), Daniel Mosquera (Verona)