Classifica marcatori Serie A/ I capocannonieri sono Koopmeiners e Vlahovic

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE ALLUNGA?

La classifica marcatori di Serie A vede al momento il serbo Dusan Vlahovic al comando e quindi virtualmente capocannoniere dopo le prime quattro giornate del massimo campionato, ma in compagnia di un nome a dir poco imprevedibile, cioè Teun Koopmeiners dell’Atalanta, in gol a Verona domenica scorsa e poi capace di segnare addirittura una tripletta al Torino nel posticipo di giovedì sera. Il centravanti della Juventus naturalmente non nasconde l’ambizione di insidiare il trono del gol del capocannoniere in carica che è invece Ciro Immobile, autore nella Serie A 2021-2022 di 27 gol grazie ai quali ha staccato con il passare delle giornate proprio Dusan Vlahovic, che quindi proverà a migliorare il secondo posto dello scorso campionato e finora lo sta facendo nel modo giusto.

Vlahovic adesso potrà vantare su una maggiore esperienza in maglia bianconera, che di sicuro non è stata semplice nei suoi primi sei mesi, anche se a servire il serbo non ci sarà più Paulo Dybala, passato alla Roma – ma il ritorno di Angel Di Maria può aiutare un Vlahovic che finora viaggia al ritmo di un gol a partita con una doppietta, altri due gol “singoli” e una sola partita chiusa senza reti al proprio attivo. Il cammino naturalmente è ancora lunghissimo, ma è altrettanto chiaro che questa sia una candidatura forte, magari da rafforzare proprio nella “sua” Firenze oggi, mentre chissà se il suo “socio” Koopmeiners troverà ancora una volta la via della rete…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A vogliamo mettere poi in evidenza anche Khvicha Kvaratskhelia e Lautaro Martinez con i loro 3 gol a testa, quota d’altronde raggiunta anche da Marko Arnautovic per il Bologna. Il nome francamente inaspettato è invece ovviamente quello del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli che si è messo subito in evidenza diventando in questo modo una certezza per Luciano Spalletti e chissà se continuerà a segnare a raffica, anche se dobbiamo dire che l’intero attacco partenopeo ha bruscamente “frenato” nelle sue due ultime uscite, discorso che vale anche per Victor Osimhen, che naturalmente del Napoli dovrebbe essere alla lunga il migliore marcatore.

Lautaro Martinez dal canto suo finora non ha affatto patito il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, che avrebbe potuto togliergli il ruolo di attaccante di riferimento, anzi adesso il belga è assente e quindi il Toro è sempre più centrale. Lukaku ha numeri favolosi nel derby di Milano e quindi sarà una disdetta non vederlo in azione proprio contro il Milan, ma Lautaro Martinez segna da tre partite consecutive e contro i cugini può vantare a sua volta ottimi ricordi, su tutti la doppietta del febbraio 2021. Cosa saprà fare oggi?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

4 gol: Koopmeiners (Atalanta), Vlahovic (Juventus)

3 gol: Arnautovic (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Kvaratskhelia (Napoli)











