Classifica marcatori Serie A/ Immobile ancora capocannoniere: Vlahovic vicino!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE VUOLE ALLUNGARE!

Siamo pronti ad affrontare un nuovo turno del primo campionato nazionale e certo è dunque arrivato il momento anche di controllare che sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A: chi è il capocannoniere alla vigilia della 12^ giornata? La risposta è molto semplice a dir il vero, visto che pure alla vigilia di un nuovo turno di campionato, il re del gol nello Stivale rimane ancora Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, grazie anche alla rete firmata all’Atalanta solo lo sorso fine settimana, è ancora primo in lista, con ben nove gol messi a tabella fin qui.

Pur alle sue spalle la concorrenza è tanta e l’attaccante campano dovrà fare molta attenzione in questo fin settimana, se vorrà mantenere questa posizione di leadership. Dietro infatti la schiera dei concorrenti si è fatta più ampia nell’ultimo turno e ora oltre a Edin Dzeko, che pure rimane a quota 7 gol, pure troviamo nomi come quelli di Giovanni Simeone e Dusan Vlahovic, che competono con otto reti segnate a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: È BATTAGLIA APERTA PER IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE

Con anche Simeone e Valhovic entrati a gamba tesa nella lotta per il titolo di capocannoniere , ecco che la battaglia per la prima posizione nella classifica dei marcatori della Serie A si fa sempre più interessante alla vigilia della 12^ giornata: Immobile davvero dovrà fare attenzione in questo fine settimana. Anche perchè oltre ai nomi gIà citati pure nella lista troviamo parecchi altri giocatori che potrebbero facilmente salire alla ribalta arrivando dunque a insidiare il capocannoniere della Lazio da vicinissimo.

Potrebbe essere il caso di Joao Pedro del Cagliari, a quota sei gol segnati fin qui, come pure di Duvan Zapata dell’Atalanta, una certezza per la Dea e attaccante in buone condizioni visto che colombiano è andato a segno anche in settimana contro il Manchester United nell’ultima di Champions league (firmando anche un assist vincente): pure il nerazzurro in Serie A ha messo la firma su 6 gol. E non trascuriamo le chance di sorprenderci di Lautaro Martinez, con 5 gol firmati fin qui: è davvero battaglia aperta per il titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

9 gol: Immobile (Lazio)

8 gol: Vlahovic (Fiorentina), Simeone (Verona),

7 gol: Dzeko (Inter)

6 gol: Joao Pedro (Cagliari), Destro (Genoa), Zapata (Atalanta)

5 gol: Lautaro Martinez (Inter), Osimhen (Napoli), Pellegrini (Roma)



