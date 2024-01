CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Lautaro, Vlahovic è rinato (22^ giornata, 26 gennaio 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA RINASCITA

Come abbiamo già visto, nella classifica marcatori Serie A troviamo Dusan Vlahovic in seconda posizione: per il serbo della Juventus il mese di gennaio è stato straordinario, abbiamo cinque gol nelle ultime tre partite e sei nelle ultime cinque. Vlahovic è reduce da due doppiette consecutive, infilate contro Sassuolo e Lecce: ritrovata la verve del serbo, la Juventus ha per il momento abbandonato le vittorie “di corto muso”, per dirla con Massimiliano Allegri, ed è temporaneamente prima in classifica.

Per Vlahovic fanno 11 gol in 19 partite di questo campionato; con la maglia bianconera in Serie A il dato parla di 28 marcature in 61 presenze, e Vlahovic ha già superato quanto fatto lo scorso anno quando, frenato dalla pubalgia, si era fermato a 10 reti in 27 apparizioni. Insomma, stiamo parlando di un attaccante che magari non è ancora sui livelli dei tempi della Fiorentina, ma sta crescendo anche sul piano tecnico: ora non più un semplice (e ottimo) realizzatore ma anche un attaccante che partecipa alla costruzione della manovra. La Juventus se lo gode, all’Allianz Stadium arriva l’Empoli nella 22^ giornata e Vlahovic ha tutte le intenzioni di correre per il titolo di capocannoniere nella classifica marcatori Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

LAUTARO SEMPRE PIÙ IN FUGA

La classifica marcatori Serie A ci introduce oggi alla sua 22^ giornata: va ricordato che ci sono otto squadre che devono recuperare una partita nel turno precedente, giocato in concomitanza con la Supercoppa, di conseguenza alcuni giocatori hanno una posizione “virtuale” ma il capocannoniere rimane Lautaro Martinez, che intanto ha regalato la Supercoppa all’Inter e ha già realizzato 18 gol in campionato, avendo un margine di ben 7 lunghezze sul principale inseguitore.

Qui abbiamo una novità nella classifica marcatori Serie A: adesso il secondo della lista è Dusan Vlahovic, reduce da cinque gol nelle ultime tre partite e in grande spolvero. Il serbo della Juventus ha scalato posizioni, i bianconeri si affacciano alla 22^ giornata con il primo posto (ma appunto l’Inter ha una partita in meno) e Vlahovic pur distante punta il titolo di capocannoniere. Completa il podio Olivier Giroud, che anche per questa stagione si è garantito la doppia cifra: vedremo dove finirà nella classifica marcatori Serie A e con quante reti, ma intanto il francese conferma di essere ancora una volta il principale realizzatore di un Milan che non vuole mollare il treno scudetto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Parlando ancora della classifica marcatori Serie A possiamo quindi notare che, entrando nella 22^ giornata, sono tre i calciatori che hanno già raggiunto o superato i 10 gol, ma ce ne sono cinque che potrebbero farlo in questo turno. Sicuramente continua a stupire Matias Soulé, la cui punizione domenica scorsa ha permesso al Frosinone di ribaltare e battere il Cagliari: per l’argentino sono appunto 9 gol, gode anche la Juventus che l’anno prossimo se lo ritroverà in casa e a questo punto potrebbe confermarlo nella rosa dandogli minuti importanti.

Quota 9 raggiunta anche da Romelu Lukaku, i cui gol tengono la Roma attaccata alla lotta per la Champions League; sono 9 poi per Albert Gudmundsson, che nella sua prima stagione in Serie A continua a stupire ed è decisivo per un Genoa che, avendo vinto sul campo della Salernitana, per il momento ha sensibilmente allontanato la zona retrocessione. Via via abbiamo tutti gli altri nella classifica marcatori Serie A, tra chi sta trovando ritmo e chi invece si è bloccato; non resta ora che stabilire quello che succederà sui campi in questa intrigante e attesa 22^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 22^ GIORNATA

18 gol: Lautaro Martinez (Inter)

11 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

10 gol: Olivier Giroud (Milan)

9 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Romelu Lukaku (Roma), Albert Gudmundsson (Genoa) ,Matias Soulé (Frosinone), Hakan Calhanoglu (Inter)

8 gol: Marcus Thuram (Inter)

7 gol: Victor Osimhen (Napoli), Ademola Lookman (Atalanta), Joshua Zirkzee (Bologna), Andrea Pinamonti (Sassuolo)

6 gol: Nico Gonzalez (Fiorentina), Federico Chiesa (Juventus), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Cyril Ngonge (Verona/Napoli), Matteo Politano (Napoli), Christian Pulisic (Milan), Andrea Colpani (Monza), Lorenzo Lucca (Udinese)











