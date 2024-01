DIRETTA/ Lecce Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: sempre Yildiz-Vlahovic, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA LECCE JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al via della diretta di Lecce Juventus: i bianconeri hanno registrato quattro vittorie consecutive contro il Lecce in Serie A. Ampliando l’analisi agli ultimi 15 incontri, i salentini hanno vinto solo una volta, nel febbraio 2011, proprio al Via del Mare. In 17 partite totali giocate in Puglia, la Juventus ha ottenuto dieci vittorie e quattro pareggi, diventando, insieme all’Inter, la squadra di Serie A che ha inflitto più sconfitte casalinghe al Lecce. In caso di un’altra vittoria della Juventus senza subire gol, dopo l’1-0 allo Stadium, la squadra di Allegri potrebbe vincere contro il Lecce senza subire reti, come non accadeva dalla stagione 1997-1998. Tuttavia, in casa, il Lecce mostra un buon momento, con quattro partite senza subire gol.

Questa striscia non è stata così lunga da aprile 2012, quando sotto la guida di Cosmi la squadra ottenne otto risultati utili consecutivi al Via del Mare. D’altro canto, la Juventus è a un passo dalle 16 partite senza sconfitte, una situazione già vissuta nell’era Allegri a marzo 2022. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta di Lecce Juventus! LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, J. Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. Allenatore: Roberto D’Aversa JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri (agg. di Fabio Belli)

LECCE JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Lecce Juventus sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming online Dazn, come infatti è stato già annunciato la Serie A sarà esclusiva di questa piattaforma per i prossimi anni. Ma voi potete sempre seguire la partita insieme a noi.

LECCE JUVENTUS: TUTTO FACILE PER ALLEGRI?

Il palcoscenico dell’entusiasmante Serie A si illumina oggi 21 gennaio 2024 con una diretta di Lecce Juventus presso lo Stadio “Via del Mare” alle ore 20,45. L’incontro promette emozioni e tensione, in quanto entrambe le squadre aspirano a risultati positivi per motivi diversi. Per la Juventus, questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per mettere pressione all’Inter, attualmente in vetta alla classifica. Con un occhio attento al primo posto, la Juventus cercherà di ottenere tre punti fondamentali per ridurre il gap e mantenere vive le speranze di conquistare il titolo di Serie A. L’obiettivo sarà quello di capitalizzare sul proprio talento offensivo, guidato da giocatori chiave come Yildiz e Vlahovic, che possono essere decisive nel penetrare la difesa avversaria.

D’altra parte, il Lecce si troverà di fronte a un banco di prova impegnativo ma stimolante. Con il vantaggio di giocare sul proprio terreno di casa, la squadra cercherà di sorprendere la Juventus e di guadagnare punti preziosi nella lotta per la salvezza. La tifoseria locale sarà il dodicesimo uomo in campo, spronando la squadra a dare il massimo per ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più titolate d’Italia. Il duello tra Juventus e Lecce rappresenta uno scontro di forze e strategie, con la Juventus che cerca la vittoria per restare aggrappata alla vetta e il Lecce desideroso di compiere un’impresa contro un avversario di alto calibro. Una partita avvincente in cui i destini di entrambe le squadre saranno in gioco, e gli appassionati di calcio possono aspettarsi una serata di emozioni e colpi di scena.

LECCE JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Lo diretta di Lecce Juventus vedrà entrambe le squadre schierarsi con formazioni di spessore, ciascuna con l’obiettivo di ottenere il massimo da questa sfida cruciale. Il Lecce si presenterà sul terreno di gioco con un modulo 4-3-3, focalizzato sull’approccio offensivo. In difesa, Gallo occuperà il ruolo di terzino sinistro, pronto a avanzare lungo il lato del campo e a fornire assist ai compagni di squadra in attacco. Almqvist e Strefezza saranno posizionati come ali, pronti a sfruttare le opportunità create dalla manovra di gioco orchestrata da Ramadani a centrocampo. Quest’ultimo avrà il compito di reggere le redini della squadra, fungendo da direttore d’orchestra per garantire un gioco fluido e incisivo.

Dall’altra parte, la Juventus risponderà con un sistema di gioco 3-5-2, caratterizzato da una difesa solida e una presenza costante in avanti. Il trio difensivo composto da Bremer, Danilo e Gatti dovrà affrontare le incursioni avversarie, mentre i terzini Kostic e Cambiaso garantiranno sia solidità difensiva che supporto in fase offensiva. Il nucleo centrale del campo sarà guidato da Yildiz e Vlahovic, la coppia d’attacco, che cercherà di sfruttare ogni opportunità per mettere a segno gol decisivi. Entrambe le squadre mostreranno impegno e determinazione, con la Juventus che cercherà di affermarsi come contendente per il titolo, mentre il Lecce lotterà per accumulare punti fondamentali nella sua battaglia per la salvezza. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi un confronto avvincente, con strategie tattiche e duelli individuali che daranno vita a un’emozionante contesa.

LECCE JUVENTUS, LE QUOTE

Il sito Bwin per la diretta di Lecce Juventus ha messo delle quote davvero molto interessanti: la vittoria pugliese verrebbe pagata 5 volte l'importo scommesso, mentre il segno X che decreterebbe il pareggio viene dato a 3,5. La vittoria dei bianconeri invece viene data a 1,65.











