Classifica marcatori Serie A/ Osimhen sempre più capocannoniere! (19^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN IN FUGA!

La classifica marcatori di Serie A entra nella sua 19^ giornata: siamo dunque nell’ultima di andata e la situazione sembra starsi definendo poco a poco. Comanda sempre Victor Osimhen, che ha allungato sulla concorrenza: il nigeriano del Napoli è ad un passo dal suo record in Serie A, la doppietta alla Juventus lo ha fatto salire a 12 gol in questo campionato e dunque il capocannoniere è sempre più lui, lanciato ad una media che in proporzione gli farebbe superare anche le 20 reti (dato ancor più impressionante se pensiamo che Osimhen ha anche dovuto saltare alcune partite per infortunio).

Se non altro i principali inseguitori hanno tutti risposto nell’ultimo turno: Ademola Lookman nella goleada dell’Atalanta alla Salernitana, Lautaro Martinez decisivo per l’Inter contro il Verona e M’Bala Nzola, matchwinner dal dischetto per permettere allo Spezia di espugnare il campo del Torino. Tutti a segno, e dunque capaci di portarsi a 9 gol tenendo idealmente il passo del capocannoniere Osimhen; poi nella classifica marcatori di Serie A abbiamo Rafael Leao che è riuscito a raggiungere Marko Arnautovic, fermo per infortunio, a quota 8 reti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Analizzando ancora la classifica marcatori di Serie A possiamo notare con interesse che nella 19^ giornata si entra con un bel gruppetto di giocatori a 7 gol. Mattia Zaccagni ha addirittura agganciato Ciro Immobile come capocannoniere della Lazio, quest’ultimo peraltro si è nuovamente fermato per un problema fisico e l’ex Verona ora viaggia verso la doppia cifra, sublimando una stagione che fino a questo momento è stata splendida. Dopo essere stato determinante per tre partite consecutive si è leggermente fermato Edin Dzeko, mentre il settimo gol in campionato di Boulaye Dia è stato inutile per una Salernitana che ne ha presi 8 al Gewiss Stadium. La doppietta di Paulo Dybala ci dice che la Joya con la maglia della Roma può replicare quelle cifre realizzative che aveva mantenuto nelle prime stagioni con la Juventus, e forse fare anche meglio – ma il record di 22 gol resta comunque lontano – poi hanno segnato nell’ultimo turno anche il sempre fenomenale Khvicha Kvaratskhelia e il concreto Beto, lui pure a caccia del primato personale nella classifica marcatori di Serie A. Non ci resta dunque che vedere cosa succederà nella 19^ giornata che chiude il girone di andata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 19^ GIORNATA

12 gol: Victor Osimhen (Napoli)

9 gol: Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), M’Bala Nzola (Spezia)

8 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Rafael Leao (Milan)

7 gol: Paulo Dybala (Roma), Ciro Immobile (Lazio), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio), Boulaye Dia (Salernitana), Beto (Udinese), Edin Dzeko (Inter)

6 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Teun Koopmeiners (Atalanta)











