Classifica marcatori Serie A/ Si comincia: chi sarà capocannoniere? (1^ giornata)

La classifica marcatori di Serie A 2019-2020 sta per aprirsi: si riparte dal trono sul quale siede ancora, almeno formalmente, Fabio Quagliarella che nell’ultimo campionato è stato il capocannoniere con 26 gol, precedendo Duvan Zapata e Krzysztof Piatek. Abbiamo avuto quattro italiani nei primi 10, a conferma di come il nostro movimento sia ancora in grado di creare attaccanti in grado di essere determinanti nel massimo campionato; nessun giovanissimo volendo escludere un Andrea Petagna ormai maturato e ormai ventiquattrenne, ma ci sono ottime speranze anche per questa stagione. Naturalmente la curiosità su questa classifica marcatori, trattandosi della prima giornata, è anche legata al nome del calciatore che segnerà il primo gol della Serie A: l’anno scorso l’onore era toccato a Sami Khedira, che poi curiosamente aveva realizzato solo un’altra rete in una stagione martoriata dagli infortuni. Siccome la Juventus sarà nuovamente la prima squadra in campo (insieme al Parma) il centrocampista tedesco potrebbe anche riuscire a ripetersi; sia come sia, ci tuffiamo in questa classifica marcatori sperando che possa regalarci spettacolo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ESORDIENTI

Analizzando la classifica marcatori di Serie A, o almeno provando a indovinarne gli esiti, dobbiamo chiaramente parlare di quei calciatori che sono all’esordio nel nostro campionato: spicca soprattutto il nome di Romelu Lukaku, che l’Inter ha strappato alla concorrenza della Juventus e che dovrà fare le veci di Mauro Icardi, dal quale ha ereditato la maglia numero 9 e che capocannoniere della Serie A lo è stato in due occasioni. Poi ci sono gli altri: potrebbe incidere non poco Ruslan Malinovskyi che l’Atalanta ha aggiunto soprattutto per dare una mano in Champions League, al momento invece la Juventus ha aggiunto linfa vitale a centrocampo e Aaron Ramsey è un giocatore che potrebbe anche raggiungere la doppia cifra, sulla scia di quanto già fatto da alcuni predecessori in bianconero. Da tenere d’occhio anche Karamoko Cissé: trentenne, arriva in Serie A dopo aver giocato a lungo nelle serie minori e chissà che possa essere la spalla ideale per il coetaneo Samuel Di Carmine e Giampaolo Pazzini, che torna al piano di sopra con tanta voglia di essere determinante una volta di più.

