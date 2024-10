CLASSIFICA MOTOGP 2024: GP AUSTRALIA DETERMINANTE!

La classifica MotoGp 2024 ci conduce per mano verso il weekend del Gp Australia: nuova levataccia sabato 19 ottobre, perché la Sprint Race si corre alle ore 6:00 di casa nostra e sarà questo il primo momento in cui si parlerà di una lotta al Mondiale che sarà rinnovata dopo l’esito di una gara che, ricordiamo, assegna punti dimezzati. Bisogna però osservare e studiare il contesto totale: a Phillip Island sono a disposizione 37 punti per la classifica MotoGp 2024, il che potrebbe portare a un allungo di Jorge Martin oppure all’ennesima rimonta e sorpasso di Pecco Bagnaia, o magari azzerare il gap o lasciarlo invariato, davvero tutto possibile ma ormai siamo vicini alla soluzione dell’enigma.

Dopo il duello di Motegi, scherzosamente Bagnaia ha “proposto” a Martin di farlo arrivare a pari per poi giocarsi tutto a Valencia; lo spagnolo ha inizialmente accettato per poi ritrattare, la scenetta dietro il palco ci dice del grande rispetto che c’è tra i due piloti Ducati ma, naturalmente, anche della tensione latente perché ormai con la classifica MotoGp 2024 stiamo davvero arrivando a scoprire chi si laureerà campione del mondo e questa tappa del Gp Australia sarà determinante, i margini di errore sono sempre meno e noi adesso possiamo andare a studiare la situazione con la quale si è arrivati a Phillip Island.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: IL DUELLO PROSEGUE

La classifica MotoGp 2024 dunque ci dice che Jorge Martin arriva al Gp Australia con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia: ormai un margine ridotto dal piemontese che punta il terzo Mondiale consecutivo, ma è ancora lo spagnolo a essere al comando e, anche se non può più permettersi di gestire come vorrebbe, ha ancora il coltello dalla parte del manico per dirla in questo modo. In generale mancano tre weekend e un totale di 148 punti da assegnare nella classifica MotoGp 2024: giustamente Bagnaia ha ricordato che anche Enea Bastianini e Marc Marquez sono in corsa, per loro il discorso è nettamente più complicato ma finchè la matematica non li condannerà potranno essere clienti scomodi.

Gli altri eventualmente potranno giocare un ruolo importante, anche in maniera indiretta: è molto bella la corsa al quinto posto tra le due KTM (squadre diverse) di Brad Binder e del rookie Pedro Acosta che coinvolge anche il mai domo Maverick Viñales, mentre le altre Ducati di Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono tutte attaccate tra ottava e decima piazza con Aleix Espargaro in quella zona, ma qui possiamo forse dire che la competizione non sarà così furente, almeno non con Martin e Bagnaia nei paraggi in pista.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 392

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 382

3. Enea Bastianini (Ducati) 313

4. Marc Marquez (Ducati) 311

5. Brad Binder (KTM) 183

6. Pedro Acosta (KTM) 181

7. Maverick Viñales (Aprilia) 163

8. Franco Morbidelli (Ducati) 136

9. Marco Bezzecchi (Ducati) 134

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134

11. Aleix Espargaro (Aprilia) 134

12. Alex Marquez (Ducati) 124

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 86

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 71

15. Jack Miller (KTM) 65

16. Raul Fernandez (Aprilia) 56

17. Johann Zarco (Honda) 36

18. Takaaki Nakagami (Honda) 28

19. Alex Rins (Yamaha) 21

20. Joan Mir (Honda) 20

21. Augusto Fernandez (KTM) 19

22. Pol Espargaro (KTM) 12

23. Daniel Pedrosa (KTM) 7

24. Luca Marini (Honda) 7

25. Stefan Bradl (Honda) 2