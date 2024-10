CLASSIFICA MOTOGP 2024: VERSO IL GP GIAPPONE A MOTEGI

Nuovo appuntamento senza interruzioni con la classifica MotoGp 2024: lo stint asiatico prosegue ad una settimana di distanza dal weekend in Indonesia, sabato 5 ottobre è già tempo di parlare della Sprint per il Gp Giappone che si corre sulla pista di Motegi, ennesima occasione per vedere come cambierà la classifica MotoGp 2024 che a questo punto si lancia davvero verso la definitività e l’assegnazione del Mondiale, perché con questa mancano cinque gare e, anche se i punti a disposizione non sono in assoluto pochissimi, certamente bisogna già cominciare a tirare qualche somma sulla situazione e i possibili scenari, a cominciare dal Gp Giappone.

Cinque appuntamenti al termine, 185 punti complessivi come massimo per ciascun pilota: questo per esempio ci dice che Pedro Acosta è aritmeticamente tagliato fuori dalla corsa, stiamo naturalmente ragionando sui meri numeri perché è evidente che il duello che riguarda il titolo sia appannaggio di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ormai è difficile anche che Enea Bastianini e Marc Marquez, rimasti a secco a Mandalika per motivi diversi, tornino in corsa perché si trovano rispettivamente a 75 e 78 punti dal leader della Ducati Pramac, un divario eccessivo considerando anche l’enorme concorrenza che c’è in ballo.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: MARTIN VS BAGNAIA, CHE DUELLO!

La classifica MotoGp 2024 sarà quindi un discorso che riguarderà Jorge Martin e Pecco Bagnaia, pronti a sfidarsi nuovamente nel Gp Giappone: a Motegi nuovo capitolo di una splendida rivalità che aveva già caratterizzato il Mondiale dello scorso anno, a colpi di sorpassi, allunghi e rintuzzamenti Martin e Bagnaia arrivano a Motegi con 21 punti a separarli, lo spagnolo gode ancora del vantaggio e ha allungato vincendo in Indonesia, anche se non ha ottenuto tutto il margine che avrebbe voluto anche a causa degli errori e dei problemi di Bastianini e Marquez, mentre un altro tema è stato quello dei piloti Ducati non troppo aggressivi nel contrastare Pecco.

Naturalmente sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, quello che interessa davvero sono i risultati in pista e questi ci stanno dicendo che la lotta tra Martin e Bagnaia è più aperta che mai, non ci stupiremmo per esempio se già al termine del Gp Giappone il due volte campione del mondo dovesse essere nuovamente al comando della classifica MotoGp 2024. Potremmo anche parlare del bel duello tra quattro piloti Ducati per la nona posizione, ma ovviamente qui siamo nelle zone di rincalzo; l’attenzione sarà tutta concentrata su Martin vs Bagnaia, ancora una volta, e noi siamo pronti a scoprire come cambierà la classifica MotoGp 2024.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 366

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 345

3. Enea Bastianini (Ducati) 291

4. Marc Marquez (Ducati) 288

5. Pedro Acosta (KTM) 181

6. Brad Binder (KTM) 173

7. Maverick Viñales (Aprilia) 162

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 127

9. Marco Bezzecchi (Ducati) 125

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 122

11. Alex Marquez (Ducati ) 121

12. Franco Morbidelli (Ducati) 120

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 82

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 71

15. Jack Miller (KTM) 58

16. Raul Fernandez (Aprilia) 55

17. Johann Zarco (Honda) 31

18. Takaaki Nakagami (Honda) 25

19. Alex Rins (Yamaha) 21

20. Joan Mir (Honda) 20

21. Augusto Fernandez (KTM) 19

22. Po Espargaro (KTM) 12

23. Daniel Pedrosa (KTM) 7

24. Luca Marini (Honda) 5

25. Stefan Bradl (Honda) 2